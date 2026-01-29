Spannungsgeladener Kriegsfilm mit Brendan Fraser soll dieses Jahr endlich ins Kino kommen

Brendan Fraser und weitere Stars machen sich in einem neuen Kriegsfilm bereit, in der Normandie und in den Kinos zu landen. Der Start von Pressure ist mittlerweile in greifbare Nähe gerückt.

Der nächste große Kriegsfilm steht in den Startlöchern, um die große Leinwand zu erobern: Pressure verspricht Hochdruck-Kino zum vielleicht größten Ereignis im Zweiten Weltkrieg – dem D-Day.

Brendan Frasers Kriegsfilm Pressure checkt die Wetterlage vor der größten Wendung des Zweiten Weltkriegs

Pressure von Regisseur Anthony Maras (Hotel Mumbai) spielt im Zweiten Weltkrieg und erzählt von wahren Begebenheiten: 72 Stunden bevor die Alliierten am D-Day des 6. Juni 1944 in der Normandie landen, was beispielsweise Steven Spielberg zu Beginn seines Kriegsfilm Der Soldat James Ryan in unvergessliche Bilder goss. Es ist eine Zeit, in der die Wendung des Krieges am seidenen Faden hängt: Denn sollten die Verbündeten die gefährlichste Invasion der Geschichte zum falschen Zeitpunkt starten, riskieren sie, den Krieg vollständig zu verlieren.

Die Entscheidung über die Militäroffensive liegt in den Händen des US-amerikanischen Generals Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser). Der verlässt sich auch auf den britischen Meteorologen James Stagg (Andrew Scott), der die wichtigste Wettervorhersage der Geschichte machen soll. Nur seine Beraterin Captain Kay Summersby (Kerry Condon) steht ihm als Vertraute zur Seite. Der Aufbruch in den falschen Konditionen könnten den Angriff überm Meer zerschmettern, bei einem zu langen Zögern droht umgekehrt, dass die deutschen Gegner Wind von der Sache bekommen.

Der Filmtitel Pressure spielt mit der Zweideutigkeit des Wortes "Druck": Es kann auf die Stresssituation der Entscheidung genauso anspielen, wie auf die mit dem Luftdruck verknüpften Wetterbedingungen.

Neben Brendan Fraser, Kerry Condon und Andrew Scott gehört auch Damian Lewis als Marshall Bernard Montgomery zum Cast, der als Schauspieler bereits die gefeierte Kriegsserie Band of Brothers anführte (in der Andrew Scott ebenfalls einen kurzen Auftritt hatte). Geschrieben wurde die Geschichte von Regisseur Anthony Maras und David Haig (My Boy Jack).

Wann startet der neue Kriegsfilm Pressure im Kino?

Die Dreharbeiten zu Pressure begannen bereits im September 2024. Anderthalb Jahre später macht sich der Kriegsfilm endlich für seinen Kinostarts bereit. In den USA soll das Historiendrama am 29. Mai 2026 anlaufen. Für Deutschland wurde noch kein konkretes Datum verkündet. Als Produktion der französischen Filmfirma Studiocanal ist jedoch wahrscheinlich, dass die Veröffentlichung in Europa auf einen ähnlichen Zeitraum fällt.