Spektakuläre Wendung bei Bares für Rares: Bescheidenes Ehepaar bekommt das 20-Fache von Wunschpreis

Die ZDF-Trödelshow Bares für Rares ist immer für eine Überraschung gut: Als ein genügsames Ehepaar mit einem hässlichen Objekt vor Horst Lichter auftaucht, ahnt niemand, dass es sich um einen wertvollen Kunstschatz handelt.

Elke und Hans-Hermann aus Nordfriesland sind zu Bares für Rares gekommen, um ein extrem schweres und ziemlich gewöhnungsbedürftiges Kunstwerk loszuwerden. Als Horst Lichter erfährt, dass das ungewöhnliche Objekt extrem wertvoll ist, traut er seinen Ohren kaum.

Horst Lichter findet Bares für Rares-Objekt hässlich, dabei ist es ein echtes Meisterstück

Normalerweise hält sich Horst Lichter mit negativen Meinungen zurück, doch als er diesmal an den Expertentisch herantritt, kann er nicht anders, als angewidert "Oh Gott!" zu rufen. Dass ihm das Stück wirklich gar nicht zu gefallen scheint, macht er daraufhin deutlich, indem er Expertin Dr. Friederike Werner unverblümt fragt: "Gefällt dir sowas?"

Diese scheint selbst nicht gerade überzeugt, zeigt sich aber diplomatischer als Lichter: "Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich schau's mir genau an". Als die Expertin dann ihre Schätzung verkündet, kommt es zur Überraschung: Das Kunstwerk stammt von dem berühmten Künstler Max Laeuger, und wurde bereits 1910 gefertigt. Seine Keramikarbeiten gelten als "hohe Kunst"; das mitgebrachte Objekt sei ein "Einzelstück", das "virtuos gearbeitet" wurde.

Genügsames Ehepaar wünscht sich nur 100 Euro – dann übersteigt der Schätzpreis alle Erwartungen

Die Eheleute Elke und Hans-Hermann werden daraufhin gefragt, für wie viel Geld sie ihren mitgebrachten Schatz verkaufen wollen. Zur großen Überraschung von Horst Lichter würden sie sich bereits für "100 Euro" von dem Keramikstück trennen.

Expertin Dr. Friederike Werner grätscht bei einer so niedrigen Wunschvorstellung direkt dazwischen und verrät, dass der eigentliche Wert um ein Vielfaches höher liegt: Ihre Schätzung beläuft sich auf stolze 1.000 bis 1.200 Euro. Der Schock über diese freudige Neuigkeit steht dem Ehepaar deutlich ins Gesicht geschrieben:

Händler legen noch einen drauf: Für so viel Geld wechselt der Keramikschatz den Besitzer

Im Händlerraum sorgt die Keramik des renommierten Künstlers direkt für Begeisterung. Als das Objekt enthüllt wird, ruft einer der Händler sogar lauthals "Geil!", weil ihn das seltene Stück so gut begeistert.

Kein Wunder also, dass die Händler:innen direkt in ein hitziges Bietergefecht einsteigen und versuchen, den Schatz für sich zu sichern. In nur wenigen Sekunden haben die Angebote die 1000-Euro-Marke geknackt, doch das war längst nicht alles. Die Händler:innen bieten weiter, was das Zeug hält. Erst als Wolfgang Paurtisch mit einem Angebot von 2.000 Euro voranprescht, verstummt seine Konkurrenz. Das Ehepaar geht den Deal überglücklich ein, schließlich haben sie das 20-fache ihres Wunschpreises erhalten.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann kommt Bares für Rares

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die neuesten Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.