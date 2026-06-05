Spider-Man 4 ist nur dank Christopher Nolan so gut: Tom Holland enthüllt überraschende Verbindung

Tom Holland musste den Dreh des nächsten Spider-Man-Films verschieben, um im neuen Christopher Nolan-Blockbuster mitspielen zu können. Erst dadurch konnte die wohl wichtigste Person hinter der Kamera zusagen.

Der nächste Monat wird für Tom Holland gewaltig. Der Schauspielstar ist dann in gleich zwei Mega-Blockbustern zu sehen, die zu den größten des ganzen Jahres zählen. Zuerst spielt Holland im neuen Christopher Nolan-Blockbuster Die Odyssee mit, um dann zwei Wochen später im nächsten Spider-Man-Teil als Titelheld zurückzukehren.

Jetzt wurde enthüllt, dass der Star nur in beiden Filmen dabei sein konnte, indem der Marvel-Blockbuster später in Produktion ging. Erst dadurch entwickelte sich Spider-Man: Brand New Day zum Glücksfall.

Verzögerter Spider-Man 4-Drehstart hat passenden Regisseur erst möglich gemacht

In einem aktuellen GQ -Artikel über die Entstehung von Nolans kommendem Epos verriet Holland, dass er nur durch einen unangenehmen Anruf bei Sony-CEO Tom Rothman in Die Odyssee mitspielen konnte. Dabei bat er diesen darum, die Produktion des neuen Spider-Man-Films zu verschieben.

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Spider-Man: Brand New Day - Trailer (Deutsch) HD

Da Nolan als verlässlicher Regisseur bekannt ist, der Deadlines einhält, stimmte Rothman der Bitte zu. Die Dreharbeiten zu Die Odyssee wurden anschließend nicht nur neun Tage früher als geplant abgeschlossen. Die Verzögerung des Spider-Man 4-Drehs brachte noch einen entscheidenden Vorteil mit sich, der Regisseur Destin Daniel Cretton betrifft. Gegenüber GQ sagte Holland:

Die Odyssee hat Spider-Man gewissermaßen gerettet, denn sonst hätten wir Destin nicht gehabt. Er wäre noch nicht bereit gewesen, den Film zu drehen, als wir startklar waren. Uns hätten die sechs Monate gefehlt, in denen wir gemeinsam mit Destin das Drehbuch bis zu seinem heutigen Stand entwickeln konnten.

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die bestmögliche Version eines Spider-Man-Films geschaffen haben. Auch wenn es für Sony zunächst schwer zu schlucken war, glaube ich, dass sie im Nachhinein sehr dankbar dafür sind, dass es so gekommen ist.

Es ist also gewissermaßen Christopher Nolan zu verdanken, dass Spider-Man: Brand New Day jetzt der Film geworden ist, den Fans zu sehen bekommen und mit dem alle Beteiligten schon jetzt so zufrieden sind.

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Wann startet Spider-Man 4 im Kino?

Superhelden-Fans müssen sich nur noch einige Wochen gedulden. Der neue Spider-Man-Film mit Tom Holland läuft ab dem 29. Juli in den deutschen Kinos. Zuvor startet dann noch Nolans Die Odyssee mit dem Star am 16. Juli auf der großen Leinwand.