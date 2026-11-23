Im Kino hat er fast alle Rekorde gebrochen. Jetzt könnt ihr ihn in wenigen Tagen bei Netflix im Abo streamen. Macht euch bereit für den bisher größten Superheldenfilm der Dekade.

Superhelden-Müdigkeit? Von wegen! Spider-Man: Brand New Day hat im Sommer mehr als eindrucksvoll bewiesen, dass ein Marvel-Blockbuster auch im Jahr 2026 einiges an den Kinokassen reißen kann, genau genommen 2,5 Milliarden US-Dollar. Damit steht Tom Hollands vierter Spidey in der Liste der erfolgreichsten Filme auf Platz 3.

Bei einem solchen Film sollte man meinen, dass es sehr lange dauert, bis er im Streaming-Abo zur Verfügung steht. Dank eines besonderen Deals zwischen Sony und Netflix müssen Fans aber nicht mehr lange warten. Nur vier Monate nach Kinostart könnt ihr Spider-Man: Brand New Day bereits ab Donnerstag bei Netflix schauen.

Spider-Man: Brand New Day kommt zu Netflix ins Abo

Vier Jahre nach den Ereignissen von Spider-Man: No Way Home kann sich niemand mehr an Peter Parker erinnern. Tom Hollands Wandkrabbler hat sein Privatleben fast komplett aufgegeben und fokussiert sich auf seine Berufung als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft – zumindest so lange, bis er in eine Existenzkrise stürzt.

Wer ist Peter Parker, wenn er nicht Peter Parker sein kann? Sehnsüchtig folgt er MJ (Zendaya) und Ned (Jacob Batalon) durch die Straßen von New York, ohne sich ihnen zu erkennen zu geben. Der einzige "Freund", den er als Spider-Man hat, ist der ruppige Frank Castle (Jon Bernthal), der als Punisher sein Unwesen treibt.

Und dann beginnt auch noch Peters Körper, sich zu verändern. Wo er eben selbstsicher durch die Häuserschluchten geschwungen ist, steht er plötzlich auf wackeligen Beinen und ist sich seiner Sache als Superheld gar nicht mehr so sicher. Ausgerechnet in dem Moment meldet sich ein fieser Gegner mit telepathischen Kräften zu Wort.

Brand New Day ist zum Glück kein Avengers-Crossover

Nachdem No Way Home als Multiversums-Spektakel mit drei Spideys daherkam, entpuppt sich Brand New Day als ein für Marvel-Verhältnisse äußerst fokussierter Film. Nicht einmal Dr. Bruce Banner (Mark Ruffalo), der sich zwischenzeitlich in ein grünes Wutmonster verwandelt, kann den Film aus dem Gleichgewicht bringen.

Damit könnt ihr Brand New Day auch genießen, wenn ihr in den vergangenen Jahren eher einen Bogen um das Marvel Cinematic Universe gemacht habt. Das hier ist endlich wieder ein richtiger Spider-Man-Film, der deutlich mehr von Sam Raimis meisterhafter Trilogie inspiriert ist als von irgendeinem vollgestopften Avengers-Crossover.

Zum ersten Mal darf sich Hollands Spidey in seinem eigenen Melodram verlieren. Das, was in Brand New Day dementsprechend am besten funktioniert, sind die Momente zwischen Peter, MJ und Ned. Freundschaft und Liebe, die eben noch gegeben wirkten, werden zwischen Einsamkeit und Entfremdung zu etwas Unerreichbarem.

Erstaunlich viel Feingefühl steckt in diesem millionenschweren Blockbuster, der zwar nicht allen Formeln seines Genres entkommen kann. Im entscheidenden Moment weiß Spider-Man: Brand New Day aber, dass der emotionale Kern der Geschichte mehr wert ist als jegliches Getöse – und das zieht sich bis in den famosen Abspann.

Spider-Man: Brand New Day startet am 26. November 2026 bei Netflix.