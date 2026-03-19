Spider-Man: Brand New Day pulverisiert Rekord in nur 12 Stunden: So unfassbar erfolgreich ist der Marvel-Trailer

Lange haben Marvel-Fans auf den ersten Trailer zu Spider-Man: Brand New Day gewartet. Jetzt ist er endlich da und sorgt nur zwölf Stunden nach seiner Veröffentlichung für den ersten Rekord.

Über einen Tag hinweg wurde der Trailer zu Spider-Man: Brand New Day in winzigen Schnipseln im Internet verteilt, ehe gestern zum Sonnenaufgang in New York das ganze Stück veröffentlicht wurde. Rund zweieinhalb Minuten gab es aus dem neuen Marvel-Blockbuster zu sehen – und die sind komplett eingeschlagen.

Der Trailer zu Spider-Man: Brand New Day wurde über 500 Millionen Mal in nur zwölf Stunden geschaut

Innerhalb kürzester Zeit hat der Trailer zu Spider-Man: Brand New Day einen beachtlichen All-Time-Rekord gebrochen. Wie The Times of India berichtet, gibt es in der Geschichte der Popkultur keine andere Videovorschau, die in den ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung schneller über 500 Millionen Aufrufe verzeichnen konnte.

Laut Global Box Office hat Spider-Man: Brand New Day die Marke sogar in weniger als zwölf Stunden passiert und den bisherigen Rekordhalter mit Leichtigkeit übertroffen. Zuvor thronte das Videospiel Grand Theft Auto VI mit 500 Millionen Aufrufen auf Platz 1 der erfolgreichsten Trailer-Veröffentlichungen in den ersten 24 Stunden.

Offizielle Zahlen liegen noch nicht vor. Es wird erwartet, dass Sony am Donnerstag einen Überblick über die Performance des Trailers liefert. Dennoch lässt sich schon jetzt sagen: Der Hype-Train hat den Bahnhof verlassen. Spider-Man: Brand New Day befindet sich auf dem besten Weg, zu einem der größten Blockbuster des Jahres zu werden.

Und nicht nur das: Mit 1,9 Millionen US-Dollar steht der Vorgänger, Spider-Man: No Way Home, aktuell auf Platz 8 in der Liste der erfolgreichsten Filme überhaupt. Wenn sich die starken Trailer-Zahlen in verkaufte Tickets übersetzen lassen, könnte sich auch Spider-Man: Brand New Day irgendwo dort in der Nähe positionieren.

Wann startet Spider-Man: Brad New Day im Kino?

Spider-Man: Brand New Day kommt als Sommer-Blockbuster am 30. Juli 2026 in die deutschen Kinos. Die große Geschichte des Marvel Cinematic Universe wird danach im Dezember mit Avengers: Doomsday weitererzählt.