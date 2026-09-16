Epischer Meilenstein-Rekord: Spider-Man besiegt Star Wars als größter Kassenschlager der US-Kinogeschichte

Jetzt ist es wirklich passiert. Spider-Man: Brand New Day hat Star Wars: Das Erwachen der Macht an der ewigen US-Kinokasse besiegt. Es ist jetzt der erfolgreichste heimische Film aller Zeiten.

Das Marvel-Abenteuer Spider-Man: Brand New Day hat diesen Sommer nicht nur Christopher Nolans Griechenepos Die Odyssee in die Tasche gesteckt, sondern eine ganze Litanei an Rekorden an der Kinokasse gebrochen. Jetzt kommt laut Deadline einer der wichtigsten hinzu, denn laut den neusten Zahlen ist Star Wars: Das Erwachen der Macht nach zehn Jahren an der Spitze der US-Kinoerfolge nicht länger die Nummer 1.

Spider-Man: Brand New Day ist der erfolgreichste einheimische Film der US-Kinogeschichte

Bei Sony dürfte man in diesen Stunden die nächsten Kästen Schaumwein öffnen, den was der aktuelle Spider-Man-Film jetzt noch verbracht hat, ist wirklich allerhand. Mit über 936,66 Millionen eingenommenen Dollar in den USA dominierte der Auftakt der dritten Star Wars-Trilogie bis zuletzt die Liste der erfolgreichsten Filme. Dieser Dominanz hat der Marvel-Film von Destin Daniel Cretton nun aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit 936,7 Millionen an den US-Kinokassen übernahm der vierte Spidey-Streifen mit Tom Holland in der Hauptrolle die Spitzenposition.

So sieht die Top 5 der erfolgreichsten Filme in den USA aktuell aus:

Platz 1: Spider-Man: Brand New Day (936,773 Mio. Dollar)

Platz 2: Star Wars: Das Erwachen der Macht (963,662 Mio. Dollar)

Platz 3: Avengers: Endgame (858,373 Mio. Dollar)

Platz 4: Spider-Man: No Way Home (814,812 Mio. Dollar)

Platz 5: Avatar (785,222 Mio. Dollar)

International steht Spider-Man 4 derzeit auf Platz 3 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Alle Märkte miteinabezogen liegen Avatar - Aufbruch nach Pandora auf Platz 1 und Avengers: Endgame noch mit mehreren Hundert Millionen vor dem jüngsten Spinnenfilm der Marke Marvel.

Der nächste Marvel-Blockbuster steht schon in den Startlöchern

Was sogar Spider-Man dieses Jahr noch gefährlich werden könnte, ist der Start von Avengers: Doomsday. Konkurrenz aus den eigenen Reihen sozusagen. Der Vorverkauf zum Superheld:innensammelsurium soll bereits gigantisch sein – man rechnet mit einem weiteren Titel, der international die Milliarde knacken könnte.

Los geht es mit Avengers 5 aber erst am 16. Dezember, sodass Spider-Man: Brand New Day zumindest für dieses Jahr der Champ an den US-Kinokassen bleiben dürfte.