Spider-Man-Regisseur Sam Raimi zerstört mit nur einem Satz einen der größten Fan-Träume

Spider-Man gehört zu den beliebtesten und am häufigsten interpretierten Marvel-Helden. Nun äußert sich Regisseur Sam Raimi zu seinem möglichen Comeback und zerstört Fan-Hoffnungen.

Es war eines der überraschendsten Comebacks in der Marvel-Historie: 2021 kehrte Tobey Maguire für Spider-Man: No Way Home in seine Rolle als Spider-Man zurück und spielte an der Seite seiner Nachfolger Andrew Garfield und Tom Holland. Nun äußert sich Regisseur Sam Raimi zu der Frage, ob es womöglich einen 4. Spider-Man-Teil mit Tobey Maguire geben könnte.

Keine Hoffnung auf Spider-Man 4: Sam Raimi erteilt Absage

In einem Interview mit ScreenRant gab Regisseur Sam Raimi letzte Woche ein Update zur Arbeit an einem potentiellen Spider-Man 4. Zuvor hatte er nach seiner Arbeit an Spider-Man: No Way Home und dem Marvel-Blockbuster Doctor Strange 2 angegeben, nach wie vor großes Interesse am Franchise zu haben. Sogar einige konkrete Ideen für eine Spider-Man-Fortsetzung mit Tobey Maguire und Kirsten Dunst waren im Gespräch – doch nun erteilt Raimi dem Projekt jedoch eine Absage.

Im Interview beschreibt er seinen Eindruck, dass das Franchise einem “neuen Künstler” folge: Tom Holland würde mittlerweile dafür sorgen, dass die Zuschauerschaft “wirklich in seine Geschichte” eintauchen würde. Raimi empfinde es nicht als richtig, nun zurückzukehren und seine eigene Version dieser Geschichte wiederzubeleben. Er habe dennoch nach wie vor viel Bewunderung und Stolz für das Franchise und sagt:

Nach meinen drei Filmen habe ich die Fackel an andere weitergereicht. Und ich denke, diese müssen die Handlung und das Publikum weiterführen, das dem Fackelträger folgt.

So geht es im Spider-Man-Universum weiter

Sam Raimi betont, dass er nach wie vor große Bewunderung für das Franchise empfinde und Marvel aktuell “besser denn je” sei. Mit Ausblick auf Avengers 5: Doomsday steht dem Franchise im Dezember das größte Marvel-Crossover aller Zeiten bevor – hier ist Tom Hollands Rückkehr als Spider-Man allerdings noch nicht bestätigt, da er mit Dreharbeiten an Spider-Man: Brand New Day beschäftigt war, der am 30. Juli 2026 in den Kinos startet.

Wie es danach mit Spider-Man weitergeht und ob wir Sam Raimi zeitnah bei einer anderen Marvel-Produktion erleben, bleibt offen. Das große Franchise-Finale Avengers: Doomsday erscheint am 18. Dezember 2026 im Kino und wird womöglich einige dieser Fragen beantworten.

