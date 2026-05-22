Spider-Man-Serie startet in 2 Versionen auf Amazon: Es gibt aber nur eine richtige Art, um Spider-Noir zu schauen

Bei Amazon startet die Marvel-Serie Spider-Noir mit Nicolas Cage in zwei Versionen. Hier findet ihr eine Erklärung der Fassungen und einen Tipp für den ersten Binge.

Bevor sich Tom Holland diesen Juli in Spider-Man: Brand New Day wieder als Peter Parker durchs MCU schwingt, beginnt schon am heutigen 27. Mai das Abenteuer eines etwas anderen Spider-Man aus den verwinkelsten Ecken des Multiversums: In der Amazon-Serie Spider-Noir wird Nicolas Cage zum Spinnen-Detektiv.

Alle acht Folgen von Spider-Noir sind ab dem 27. Mai bei Prime Video komplett im Abo zu streamen. Doch bevor ihr in die experimentelle und überraschend spaßige Spider-Man-Serie eintaucht, müsst ihr eine Entscheidung treffen, die euer Seherlebnis maßgeblich beeinflusst: Spider-Noir gibt es in zwei Versionen.

Marvel-Krimi bei Amazon: Warum erscheint Spider-Noir in zwei Versionen?

Die Geschichte von Spider-Noir spielt in einer alternativen Realität, in der ein Mann namens Ben Reilly (Cage) über jene bekannten Spinnen-Superkräfte verfügt und im New York der 1930er Jahre lebt. Seinen Posten als Superheld gab er nach einem tragischen Verlust auf und nun schnüffelt er als zynischer Privatermittler in der Welt des Verbrechens.

Eine ähnliche Version dieses Spider-Man, der sich hier lediglich Die Spinne nennt, war bereits im Animationsfilm Spider-Man: A New Universe und stammte darin aus einer Realität, die komplett in schwarz-weiß gehalten ist. In der Live-Action-Adaption könnt ihr hingegen selbst entscheiden, ob die Welt von Nicolas Cages Spinnen-Detektiv in Schwarz-Weiß oder in Farbe existiert.

Spider-Noir ist bei Amazon in zwei Fassungen verfügbar: "Authentisches Schwarz-Weiß" und "True-Hue-Vollfarbe". Das Besondere dabei: Die Marvel-Serie von Schöpfer Oren Uziel wurde nicht zuerst in einer bestimmten Version produziert und nachträglich umgewandelt. Stattdessen wurde das Kameramaterial schon beim Dreh aufgeteilt und für die zweigeteilte Nachbearbeitung vorbereitet.

Die Entscheidung dafür ist leicht zu erklären. Schwarz-Weiß entspricht nicht den modernen Sehgewohnheiten des Serienpublikums. Eine komplette Serie mit acht Folgen ohne Farbe zu schauen, könnte auf viele abschreckend wirken. Spider-Noir in zwei Fassungen zu produzieren, soll von Nicolas Cage selbst vorgeschlagen worden sein, um die Serie jugendlichen Zuschauer:innen schmackhaft zu machen, die sie aufgrund ihrer Ästhetik sonst abgelehnt hätten.

Authentisches Schwarz-Weiß oder True-Hue-Vollfarbe: Wie ihr Spider-Noir richtig schaut

Bevor ihr euren Binge beginnt, habt ihr die Wahl, wie ihr Spider-Noir schauen möchtet. Inhaltlich unterscheiden sich die beiden Versionen nicht. Wenn es nach Nicolas Cage geht, wünscht er sich jedoch, dass das Publikum Spider-Noir zuerst im authentischen Schwarz-Weiß erlebt. Dazu erklärt er im Gespräch mit ExtraTV :

Ich habe meine Performance so konzipiert, dass sie in ein Schwarz-Weiß-Format passt. Ich wollte euch in eine alte Welt entführen, in den Schauspielstil der 1930er Jahre, insbesondere den Noir-Stil, und diesen dann mit Spider-Man verbinden.

Das Marvel-Universum von Spider-Noir ist vor allem von Schwarz-Weiß-Filmklassikern des Genres Film noir inspiriert, die in den 1940er Jahren erschienen. Nicht nur wurden der Look, das Schauspiel und die Inszenierung diesen Vorbildern nachempfunden. In der Serie finden sich als liebevolle Noir-Hommage zahlreiche direkte visuelle Referenzen und adaptierte Kameraeinstellungen, die ikonischen Filmmomenten nachempfunden sind.



Authentisches Schwarz-Weiß ist somit kein Gimmick, sondern ein essenzieller Teil der Bildsprache, die in Spider-Noir zum Einsatz kommt. Um das Gefühl eines klassischen Film noirs, das Spiel von Licht und Schatten sowie die dazugehörigen Filmreferenzen authentisch zu erleben, ist die monochrome Version der Serie die einzig richtige Wahl.

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Spider-Noir in Farbe erschafft ein ganz anderes Serienerlebnis

Das bedeutet aber nicht, dass die Farbversion (im Original: True-Hue Full Color) nicht ihre eigenen Vorteile bietet. Während die Marvel-Filme des MCU oft für ihren entsättigten Look und ihre flache Lichtsetzung kritisiert wurden, ist Spider-Noir auch in Farbe eines der visuell ansprechendsten Marvel-Projekte der letzten Jahre. Die Farbversion setzt auf Bilder mit hoher Sättigung und starken Kontrasten, womit sie eine ansprechende und filmische Vintage-Ästhetik erschafft.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spider-Noir in Vollfarbe schauen:

Spider-Noir - S01 Finaler Trailer Vollfarbe (Deutsch) HD

Die ganze Atmosphäre von Spider-Noir verändert sich in dieser Version. Während das schwarz-weiße New York düsterer und unheimlicher wirkt, erinnert die Farbversion mitunter an leichtfüßigere Detektivgeschichten, etwa an die kolorierten Dick Tracy-Comics der 1930er-Jahre.

Gleichzeitig ist Spider-Noir in der Farbfassung auch eine Spur brutaler. Wenn beispielsweise Gangsterboss Silvermane (Brendan Gleeson) direkt in Folge 1 einem Mann die Kehle durchtrennt und das Blut herausspitzt, wirkt diese Szene in Farbe erheblich drastischer.

Am Ende bleibt die Entscheidung, wie ihr Spider-Noir schauen wollt, natürlich euch überlassen. Idealerweise wählt ihr zuerst die monochrome Version, die der ursprünglichen Intention des Kreativteams hinter der Serie entspricht. Oder ihr schaut euch die erste Folge direkt zweimal an und entscheidet dann, welche Fassung euch besser gefällt.