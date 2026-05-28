Spider-Noir bekommt grandiose Bewertungen auf Rotten Tomatoes: Kaum eine Marvel-Serie ist bei Kritik und Zuschauern so beliebt

Die frisch bei Amazon Prime gestartete Marvel-Serie Spider-Noir heimst sich bei Rotten Tomatoes grandiose Wertungen ein. Doch nicht nur bei den Kritiker:innen, sondern auch beim Publikum kommt die Serie hervorragend weg.

Spider-Noir dürfte die erste Marvel-Serie seit Jahren sein, welche nicht von Disney+ produziert und veröffentlicht wird. Das liegt in erster Linie daran, dass sie kein Spin-off der MCU-Filme, sondern der animierten Spider-Verse‑Streifen von Sony ist. In denen hat Nicolas Cage der Spider-Man-Variante Spider-Noir seine Stimme verliehen, die er jetzt auch im Live-Action-Ableger verkörpert. Beim Review-Aggregator Rotten Tomatoes wird die Serie jetzt sowohl von den Kritiker:innen, als auch von den Fans gefeiert.

Spider-Noir-Serie mit Nicolas Cage knackt die 90 Prozent-Marke bei Rotten Tomatoes

Im Mittelpunkt der acht Episoden umfassenden 1. Staffel von Spider-Noir steht Ben Reilly (Cage), ein in die Jahre gekommener Detektiv aus dem New York der 1930er Jahre. Als Reilly jünger war, nahm er es maskiert unter dem Decknamen The Spider mit den Schurken der Stadt auf. Ein neuer Fall zwingt ihn nun dazu, wieder in sein altes Kostüm zu schlüpfen.

Auf Rotten Tomatoes konnte die Serie sich zum jetzigen Zeitpunkt eine Kritikerwertung von 91 Prozent an positiven Wertungen sichern. Noch beeindruckender ist jedoch die Wertung des Publikums mit 92 Prozent, was die Serie zur vom Publikum am höchsten bewerteten Marvel-Serie aller Zeiten macht.

Spider-Noir lebt von ihren zahlreichen Anspielungen auf den Film noir und kann sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß gestreamt werden. Neben Nicolas Cage sind auch Brendan Gleeson, Lamorne Morris und Li Jun Li Teil des Casts. Geschrieben wurde die Serie von Oren Uziel (22 Jump Street) und Steve Lightfoot (The Punisher).

Mehr Serien-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Wird es eine 2. Staffel von Spider-Noir geben?

Alle acht Episoden der 1. Staffel von Spider-Noir können derzeit bei Amazon Prime gestreamt werden. Eine 2. Staffel wurde von Amazon zwar noch nicht bestätigt, scheint aufgrund des Erfolgs der Debüt-Season jedoch keineswegs unwahrscheinlich. Ein Release-Datum vor 2028 scheint jedoch ausgeschlossen.