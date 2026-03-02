In 2 Tagen kommt die neue, von Spielberg produzierte Miniserie zu Netflix: 11 Millionen haben den Trailer geschaut

Vom Aufstieg und Untergang der Dinosaurier erzählt eine neue Netflix-Serie, die noch diese Woche startet. Morgan Freeman und Steven Spielberg sind beteiligt.

1993 startete der Blockbuster Jurassic Park in den Kinos. Er spielte damals über 900 Millionen US-Dollar ein und revolutionierte den Einsatz von Computereffekten im Kino. Wenn Regielegende Steven Spielberg also an einem neuen Dino-Projekt beteiligt ist, horchen nicht nur alle Kinder der 90er auf, die sich beim ersten Anblick des T. rex für ein Paläontologie-Studium einschreiben wollten. Sein Name prangt nun über einer neuen Netflix-Miniserie über die Entwicklung und das Aussterben der Urzeitriesen. Sie heißt – einfallsreich – Die Dinosaurier und startet bereits am Freitag bei dem Streamer.

Die Netflix-Miniserie Die Dinosaurier hat Morgan Freeman als Erzähler

Bei Die Dinosaurier handelt es sich um eine vierteilige Naturdokumentation, die von Steven Spielbergs Firma Amblin Entertainment sowie Keith Scholey und Alastair Fothergill produziert wird. Letztere waren bereits beim Doku-Erfolg Unser Planet am Werk. Die neue Dino-Miniserie dient als "spiritueller Nachfolger" von Leben auf unserem Planeten, einer ähnlich gelagerten Naturdoku, die 2023 bei Netflix erschienen ist. Oscar-Preisträger Morgan Freeman (Die Verurteilten) kehrt als Erzähler der englischen Originalfassung zurück.

Schaut euch den Trailer für Die Dinosaurier hier an:

The Dinosaurs - S01 Trailer (English) HD

Die Synopsis lautet wie folgt:

[Die Miniserie] zeichnet die Geschichte des Aufstiegs und Falls der Dinosaurier nach — woher sie kamen, warum sie von Bedeutung waren, wie sie sich entwickelten und wie sie ihr endgültiges Schicksal ereilte.

Erste Infos zu den Gattungen, die in der per CGI umgesetzten Naturdoku auftauchen werden, gibt es via Netflix :

Marasuchus



Plateosaurus



Mamenchisaurus



Stegosaurus



Ankylosaurus



Allosaurus



Tyrannosaurus rex



Pliosaurus



Mosasaurus



Spinosaurus



Anchiornis

Longipteryx

Die Netflix-Miniserie startet am Freitag

Ausgehend vom Trailer, der über 11 Millionen Mal angeschaut wurde , setzt die Miniserie eher auf Blockbuster-taugliche Bilder und epische Momente, statt die heimlich beobachtende Bildsprache von Naturdokus zu imitieren, wie es beispielsweise im Genre-Klassiker Dinosaurier - Im Reich der Giganten geschah. Kritiken gibt es allerdings noch nicht zur Miniserie.

Die Dinosaurier startet am 6. März 2026 bei Netflix. In dem Doku-Vorläufer Leben auf unserem Planeten, der sich dem Verlauf der Evolution widmet, kommen die Riesen ebenfalls vor.