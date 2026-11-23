Steven Spielberg hat erste Details zu Cast, Crew und Story seines Westerns enthüllt. Cillian Murphy ist dabei, Paul Thomas Anderson schreibt das Drehbuch. Und das war längst nicht alles.

Es klingt eigentlich für jeden Kino-Fan zu unfassbar, um war zu sein: Steven Spielberg dreht einen Western, in dem Cillian Murphy die Hauptrolle spielt und dessen Drehbuch Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood, One Battle After Another) verfassen wird. Aber es stimmt. Auch die grobe Story und die Hauptdarstellerin sind mittlerweile bekannt.

Steven Spielberg zeigt Cillian Murphy und Jessie Buckley als Western-Paar

Laut Deadline sind folgende Informationen über Spielbergs noch immer unbetiteltes Western-Projekt ans Tageslicht gekommen:

Cillian Murphy (Oppenheimer) und Jessie Buckley (Hamnet) spielen die Hauptrollen

(Hamnet) spielen die Hauptrollen Mark Rylance (The Outfit) gehört auch zur Besetzung



Paul Thomas Anderson verfasst das Drehbuch

verfasst das Drehbuch Die Story basiert auf dem Roman The Heart in Winter von Kevin Barry

Wie Spielberg gegenüber Deadline enthüllt, seien Murphy und Buckley "die einzigen beiden Schauspieler:innen, die diese Figuren spielen könnten." Er führt aus:

Die Story dreht sich um Menschen, die sich nicht mit einem Leben zufrieden geben wollen, das ihnen weniger gibt, als sie verdienen. Aber sie [bekommen] womöglich [eines], das mehr ist, als sie ertragen können. [...] Jessie und Cillian waren die ersten, die mir für die Rollen einfielen. Sie haben noch nie einen Film zusammen gedreht.

Diese Story erzählt die Vorlage zu Steven Spielbergs Western

Barrys Romanvorlage The Heart in Winter (dt. Das Herz im Winter) spielt 1891 in einer Minenstadt im ländlichen Montana. Der trink- und opiumsüchtige Einwanderer Tom Rourke verdient sich seinen Lebensunterhalt damit, Liebesbriefe für die Minenarbeiter zu verfassen, die oft nicht lesen und schreiben können.

Doch mit der Ankunft von Polly Gillespie ändert sich alles für ihn: Die Ehefrau des fanatischen und brutalen Aufsehers Captain Harrington entfacht seine Liebe. Beide planen ihre Flucht – doch Pollys grausamer Ehemann will sich nicht so einfach zur Seite drängen lassen.

Wie vorlagentreu Spielberg und Anderson Barrys Geschichte erzählen wollen, steht bisher nicht fest. Es ist wahrscheinlich, dass Cillian Murphy Tom Rourke und Jessie Buckley Polly Gillespie spielen wird – eine offizielle Bestätigung zur genauen Besetzung gibt es aber nicht.

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Er freue sich sehr darauf, mit seinem "Freund und Kollegen" Paul Thomas Anderson arbeiten zu können, erklärte Spielberg zum kreativen Prozess. "Wir haben uns in unsere Vorführräume gesetzt – natürlich nur mit 35mm – und uns dutzende Western angesehen." Es ist das erste Mal, dass die beiden Hollywoodlegenden zusammenarbeiten und auch das erste Mal, dass Anderson bei einer Drehbucharbeit nicht gleichzeitig Regie führt.

Wann erscheint Steven Spielbergs und Paul Thomas Andersons Western?

Wann der gemeinsame Western der beiden erscheinen soll, steht noch nicht fest. Aktuell befindet sich das Projekt in einer frühen Phase. Wir rechnen nicht vor Mitte 2028 mit einer Veröffentlichung.