Spielt Andrew Garfield nochmal Spider-Man? Star hat eine klare Antwort

Seit Spider-Man: No Way Home sind die Fans laut geworden mit ihrem Wunsch, Andrew Garfield erneut im Spinnenkostüm zu sehen. Der hat klare Worte, was das betrifft.

Nach The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro wurde der Lauf von Andrew Garfield als Superheld beendet. Bekannterweise wurde Spider-Man im Anschluss für The First Avenger: Civil War ins MCU überführt. Eine unerwartete Rückkehr von Garfield und Tobey Maguire bekamen wir dann in Spider-Man: No Way Home zu sehen. Seitdem wünschen sich einige Fans, dass Andrew Garfields Spider-Man für einen dritten Teil zurückkehrt.

Der ehemalige Spider-Man-Star Andrew Garfield dementiert immer wieder seine Rückkehr als Spinnenheld

Vor wenigen Wochen erschien ein Video von GQ mit Andrew Garfield. Darin stellt der Schauspieler sich den meistgestellten Fragen im Internet, was seine Person angeht. Unter anderem wurde dabei auch Bezug auf seine Rolle als Spider-Man genommen. Seit Jahren halten sich die Gerüchte und Fragen danach beständig, obwohl Garfield sie persönlich immer wieder dementiert.

Doch die Fans bleiben hart. Immerhin wäre es nicht das erste Mal, dass Garfield bezüglich seiner Rolle gelogen hat. Vor No Way Home wurde er immer wieder gefragt, ob er und Maguire zurückkehren würden und immer wieder hat er "nein" gesagt.

Weil Fans sehr hartnäckig sein können, lassen sie natürlich nicht locker. Und auch wenn es derzeit keine Pläne zu Amazing Spider-Man 3 gibt, finden sie doch immer wieder Möglichkeiten und Schlupflöcher. So hat Garfield auch in dem GQ-Video die Frage vorgefunden, ob er und Maguire vielleicht in Avengers 5: Doomsday zu sehen sein werden. Seine Antwort war so direkt, wie nur möglich.

Nein. Eindeutig, verf***t nochmal nein.

Deutlicher geht es wohl kaum. Ob die Fans das glauben? Eher unwahrscheinlich. Wie die Wahrheit aussieht, erfahren wir wohl erst am 18. Dezember 2026, wenn Avengers: Doomsday in die Kinos kommt. Zuvor wird uns am 31. Juli nächsten Jahres noch der neue Spider-Man: Brand New Day mit Tom Holland erwarten.