Spielt Tom Hardy nach Streit nicht mehr in MobLand mit? Jetzt gibt es die klare Antwort darauf

Vor wenigen Wochen kam die Meldung auf, dass Tom Hardy wegen Streit hinter den Kulissen der Serie MobLand gefeuert worden sein soll. Jetzt wurde dieser wohl beigelegt und einer 3. Staffel steht (fast) nichts mehr im Weg.

Die neue Crime-Serie MobLand - Familie bis aufs Blut mit Mega-Stars wie Pierce Brosnan, Helen Mirren und Tom Hardy hat sich schnell zu einem Hit entwickelt, der bereits für eine 2. Staffel verlängert wurde. Während diese mittlerweile abgedreht ist, gab es zuletzt weniger erfreuliche Nachrichten rund um die Serie.

Tom Hardy soll sich unter anderem wegen permanenter Unpünktlichkeit am Set so stark mit Showrunner Jez Butterworth verkracht haben, dass sein MobLand-Job auf der Kippe stand. Von einer endgültigen Kündigung war nie die Rede. Jetzt gibt es jedenfalls eine aktuelle Nachricht, die Fans wieder Hoffnung macht.

Tom Hardy-Streit bei MobLand soll gelöst worden sein und eine 3. Staffel wird wahrscheinlicher

Wie das Branchenblatt Deadline erfahren haben soll, trafen sich Hardy, Butterworth und der Ausführende Produzent David Glasser kürzlich in London, wo sich alle in einem Meeting positiv über die zukünftige Entwicklung von MobLand geeinigt haben sollen. Da vor dem Beginn des Drehs der 2. Staffel ein Team von Drehbuchautor:innen für Staffel 3 der Serie einberufen worden sein soll, ist eine weitere Season wohl schon fest geplant.

Offiziell bestellt wurde MobLand Season 3 bis jetzt allerdings noch nicht. Womöglich warten die Verantwortlichen noch den Start der neuen Staffel bei Paramount+ ab, bevor hierüber endgültig eine Entscheidung gefällt wird. Tom Hardys Beteiligung an der Serie, die laut Deadline besonders von Produzent und Regisseur Guy Ritchie sehr geschätzt werden soll, ist aber offenbar nun wieder garantiert. Er soll zudem von Anfang an einen 3-Jahres-Vertrag für die Serie gehabt haben.

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Wann startet MobLand Staffel 2 bei Paramount+?

Da die 2. Staffel des Crime-Hits bereits abgedreht wurde, könnten die neuen Folgen sogar noch dieses Jahr starten. Wir rechnen irgendwann im Spätherbst 2026 mit einem Release bei Paramount+. Eine offizielle, konkrete Info dazu steht aber noch aus.

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