Staffel 1 wurde 55 Millionen Mal geschaut und war sehr beliebt: Netflix bringt in 2026 endlich Nachschub, aber der Cast wurde komplett ausgetauscht

Schon demnächst setzt Netflix eine Serie fort, deren 1. Staffel für den Streaming-Dienst zu einem großen Überraschungserfolg wurde. Fans müssen sich jedoch auf neue Figuren und Stars einstellen.

Die Bezeichnung Miniserie sollte heutzutage nicht unbedingt wörtlich genommen werden. Immerhin hat die Vergangenheit gezeigt, dass bei ausreichendem Erfolg das "Mini" problemlos gestrichen und aus dem 1-Staffel-Konzept etwas Langlebigeres werden kann (siehe Big Little Lies oder The White Lotus). Diese Vorgehensweise verfolgt nun auch Netflix mit der Serie Beef, die in wenigen Wochen eine 2. Staffel erhält.

Fast schon logisch, wenn man den beeindruckenden Siegeszug der ursprünglich nur auf eine Season ausgelegten Dramedy betrachtet. Beef wurde 2023 nämlich nicht nur vom Netflix-Publikum hervorragend angenommen, sondern auch mit Kritikerpreisen geradezu überhäuft.

Beef Staffel 1 wurde zum Netflix-Hit und räumte massenhaft Preise ab

Bereits zum Release der 1. Staffel im April 2023 waren wir uns sicher, dass Beef eine der besten Netflix-Serien des damaligen Jahres sei. Und wir sollten Recht behalten, denn das bitterböse und schwarzhumorige Feuerwerk an Eskalationen begeisterte zahlreiche Award-Jurys: Unter anderem acht Emmys, drei Golden Globes und vier Critics Choice Awards heimste der wendungsreiche Spaß von Schöpfer und Showrunner Sung Jin Lee (Tuca and Bertie) ein.

Und auch die Zahlen stimmten: Laut des regelmäßigen Engagement Reports von Netflix, dessen Daten What's on Netflix aufbereitet hat, wurde Beef seit der Premiere über 55 Millionen Mal gestreamt und sammelte über 323 Millionen geschaute Stunden.

In der 10-teiligen Staffel kommt es zu einer blutigen Fehde zwischen dem strauchelnden Handwerksunternehmer Danny Cho (Steven Yeun) und der erfolgreichen Geschäftsfrau Amy Lau (Ali Wong) aufgrund eines Fast-Verkehrsunfalls. Die eigentliche Lappalie löst in ihnen eine Welle des gegenseitigen Hasses aus, die jeweils als Ventil für die seit Jahren angestaute Frustration fungiert. Ihr schwelender Streit artet immer weiter aus und mutiert bald zu einem gewaltvollen Kleinkrieg.

Neben den beiden Hauptdarsteller:innen Wong und Yeun waren in Staffel 1 von Beef u. a. auch Maria Bello (Prisoners), Ashley Park (Emily in Paris) und Young Mazino (The Last of Us) zu sehen.

Beef wird zur Anthologie-Serie: Staffel 2 mit neuer Geschichte und anderem Cast

Drei Jahre nach Staffel 1 möchten Netflix und die Beef-Macher:innen um Sung Jin Lee natürlich an den damaligen Erfolg anknüpfen. Damit das gelingt, hat man sich einen wahrhaft exquisiten Cast vor die Kamera geholt: In die Hauptrollen der Fortsetzung schlüpfen Oscar Isaac (Dune), Carey Mulligan (Promising Young Woman), Charles Melton (May December), Cailee Spaeny (Alien: Romulus) und Oscarpreisträgerin Youn Yuh-jung (Minari).

Da die Besetzung komplett ausgetauscht wird, muss selbstverständlich auch eine ganz neue Story erzählt werden: In Staffel 2 geht es um das wohlhabende Ehepaar Josh (Isaac) und Lindsay Martin (Mulligan), die den exklusiven Country-Club der milliardenschweren Besitzerin Park (Youn) leiten. Eines Abends werden die beiden von ihren Angestellten, dem verlobten Pärchen Austin (Melton) und Ashley (Spaeny), bei einem ausufernden Streit beobachtet. Daraufhin kommt es zu Spannungen am Arbeitsplatz, die sich bald auf kuriose Weise zuspitzen.

Somit darf Beef also ab sofort als Anthologie-Serie verstanden werden, die mit jeder Staffel Handlung, Cast und Schauplatz wechselt. Sollte Season 2 ebenfalls ein Erfolg für Netflix werden, sind weitere Fortsetzungen der Dramedy wohl nicht unwahrscheinlich.

Zunächst steht aber erst einmal die 2. Staffel an, deren acht Episoden allesamt am 16. April 2026 bei Netflix online gehen.