Staffel 1 wurde über 100 Millionen Mal gesehen und Netflix bringt die Serie 2026 zurück: Es erwartet uns ein wahnwitziger Krimi

Wie Crime, Comedy und Action bestens miteinander fusionieren, bewies 2024 eine Netflix-Serie, die prompt zum Streaming-Hit wurde. Noch dieses Jahr startet Staffel 2.

2019 kehrte Kultregisseur Guy Ritchie (Snatch) nach seiner langjährigen Blockbuster-Phase endlich wieder zu seinen Wurzeln zurück und lieferte mit der Gangsterkomödie The Gentlemen einen der besten Filme seiner Karriere ab. Er selbst schien daran ebenfalls seine Freude zu haben, legte er doch im März 2024 ein gleichnamiges Spin-off in Serienform nach. Staffel 1 des ebenfalls The Gentlemen betitelten Ablegers wurde auf Netflix zum Hit und wird noch dieses Jahr fortgesetzt.

Über 100 Millionen Views: The Gentlemen Staffel 1 begeisterte auf Netflix mit abgedrehtem Gangster-Spaß

Es kam nicht von ungefähr, dass The Gentlemen für die Moviepilot-Community die zweitbeste Netflix-Serie des Jahres 2024 war. Auch die Streaming-Zahlen spiegelten diese Euphorie wider: Laut des regelmäßigen Engagement Reports von Netflix, dessen Daten What's on Netflix aufbereitet hat, kommt die Crime-Comedy seit ihrer Premiere auf über 102 Millionen Views und über 685 Millionen geschaute Stunden.

Guy Ritchie machte das Spin-off selbstredend zur Chefsache und übernahm neben Showrunner Matthew Read (Peaky Blinders) die kreative Verantwortung: So inszenierte und schrieb er die ersten beiden der insgesamt acht Episoden von Staffel 1. Doch nicht nur hinter, sondern auch vor der Kamera trumpft The Gentlemen mit Prominenz auf.

Zur Stammbesetzung der Serie gehören u.a. Theo James (The Monkey), Kaya Scodelario (Crawl), Ray Winstone (Departed), Daniel Ings (A Knight of the Seven Kingdoms), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Joely Richardson (Sandman) und Vinnie Jones (Bube Dame König GrAs).

Worum geht es in The Gentlemen und wann startet Staffel 2 bei Netflix?

Die Serie spielt zwar in derselben Welt wie ihr gleichnamiger Film-Vorgänger, erzählt allerdings eine unabhängige Geschichte mit neuen Charakteren: Im Mittelpunkt steht der ehemalige UN-Soldat Eddie Horniman (James), der unerwartet von seinem verstorbenen Vater ein großes Schloss in England samt Anwesen erbt und plötzlich einen Herzogtitel innehat.

Die Sache hat aber einen Haken: Das pompöse Domizil wurde bisher als große Cannabisfarm genutzt, die dem eiskalten Gangsterboss Bobby Glass (Winstone) gehört. Dieser will seine Geschäfte von dort weiterführen, was Eddie natürlich sauer aufstößt. Er legt sich mit dem Drogenbaron und dessen zu Gewalt neigenden Handlangern an, wodurch er bald selbst in die kriminelle Welt eintaucht.

Nur wenige Monate nach Veröffentlichung von Staffel 1 wurde The Gentlemen bereits verlängert. Wann Staffel 2 bei Netflix startet, steht zwar noch nicht genau fest, es soll jedoch im Frühling 2026 so weit sein.