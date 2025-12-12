Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie ist endlich abgedreht – und ein neues Cast-Mitglied bricht im Video direkt die Regeln

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht hat die Dreharbeiten für Staffel 3 endlich abgeschlossen, sodass der Fantasy-Rückkehr nächstes Jahr nichts mehr im Weg stehen sollte.

Nachdem Die Ringe der Macht im November schon in den letzten Zügen des Fantasy-Drehs lag, hat Amazon Prime Video den neuen Mittelerde-Meilenstein nun offiziell gemacht: Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie ist abgedreht und der Streamer begeht den freudigen Anlass mit einem Video sowie einem Regelbruch – durch das neuste Cast-Mitglied, das gerade parallel in Stranger Things Staffel 5 zu sehen ist.

Amazons Herr der Ringe-Serie feiert Drehende von Staffel 3 mit einem (verbotenen) Video

Die Ringe der Macht wird uns an der Seite der Elben, Menschen, Zwerge und Haarfüße in Staffel 3 in den Krieg gegen Sauron führen, der Mittelerde mit Dunkelheit zu überziehen droht. Nach einem Zeitsprung von mehreren Jahren haben die neun Menschenringe vielleicht schon Besitzer gefunden, ein Bündnis mit Númenor steht in Aussicht und der große Bösewicht muss noch seinen Meisterring schmieden.

Alles, was wir schon zu Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie wissen, deutet auf eine epische Weiterführung der Geschichte rund um Galadriel, Elrond, Durin, Arondir Gandalf und Co. hin. Dass nun wirklich die allerletzte Klappe der Dreharbeiten gefallen ist, verkündete Amazon freudig mit einem Video zum Drehende:

Viele Einblicke bekommen wir in dem offiziellen Behind-the-Scenes-Clip natürlich noch nicht, da Amazon sich gewohnt bedeckt hält und auch die kurzen Herr der Ringe-Videos zuvor nur bruchstückhaft Saurons Krone am Set oder wichtige Schwerter enthüllten. Ein mit Elronds Antlitz (Robert Aramayo) geschmückter Aushang im Video zeigt das entsprechende Set-Verbot "Mach keine Fotos!".

Ein neues Cast-Mitglied von Staffel 3, Jamie Campbell Bower (der gerade in Netflix' 5. Stranger Things-Staffel zu sehen ist) kommentiert das mit dem Satz "Wir haben die Regeln gebrochen." Was bei genauem Hinsehen nicht ganz richtig ist, denn im Kleingedruckten heißt es auf dem Plakat des Weiteren: "Fotos und Videos dürfen nur von Crew-Mitgliedern mit einem Foto-Ausweis und einem freigegebenen Gerät gemacht werden. Sichere unsere Serie 'Die Ringe des Schutzes'." Die Person hinter der Kamera hat für das offizielle Amazon-Video sicherlich eine Erlaubnis.

Ohne die meist gut funktionierende Geheimhaltung wüssten wir wahrscheinlich längst, wen Jamie Campbell Bower in Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie spielen wird. So aber können wir nur über den Schauspieler als Galadriels Elben-Ehemann Celeborn oder zwei weitere Rollen spekulieren.

Wann kommt Die Ringe der Macht Staffel 3 zu Amazon?

Ein konkreter Starttermin bei Amazon Prime * wurde trotz Drehende für Staffel 3 noch nicht verkündet. Da die neue Season einem ähnlichen Drehplan wie die im Zweijahrestakt veröffentlichten Staffeln 1 und 2 folgt, ist die Wahrscheinlichkeit aber groß, dass Die Ringe der Macht im Herbst 2026 zurückkehrt.

Bis dahin könnt ihr die vorigen 16 Folgen der Herr der Ringe-Serie noch einmal bei Amazon oder sogar gratis im ZDF-Stream streamen.

