Staffel 8 von The Rookie ist soeben bei WOW im Originalton erschienen: Die deutsche Version folgt bald

The Rookie legt mit Staffel 8 nur kurze Zeit nach US-Premiere auch in Deutschland los. Auf die deutsche Synchronisation müsst ihr gar nicht lange warten.

The Rookie beginnt die 8. Staffel mit einem wilden Auslandseinsatz für John Nolan & Co. Nur drei Tage nach der US-Premiere kam die Premiere der 8. Staffel soeben pünktlich zum Mittagessen auch in Deutschland bei WOW an. Die Folge ist aber erstmal nur im Originalton mit Untertiteln verfügbar. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Daten zur Ausstrahlung der Folgen und Versionen.

Deutsche Erstausstrahlung von The Rookie, Staffel 8, Folge 1 und Folge 2 im Originalton

Bereits am 6. Januar feierte die 8. Staffel von The Rookie in den USA bei ABC Premiere und nur drei Tage später steht sie in Deutschland bei Sky und WOW in OmU (Original mit Untertiteln) zur Verfügung. Hier findet ihr das Datum der Premiere und der darauffolgenden Episode:

9. Januar 2026 um die Mittagszeit: Folge 1 OmU bei Sky und WOW

um die Mittagszeit: Folge 1 OmU bei Sky und WOW 16. Januar 2026 um die Mittagszeit: Folge 2 OmU bei Sky und WOW

um die Mittagszeit: Folge 2 OmU bei Sky und WOW es folgen neue Episoden im Wochentakt

Es stehen sowohl englische als auch deutsche Untertitel zur Verfügung. Hier geht's zu The Rookie bei WOW* .

Deutsche Erstausstrahlung von The Rookie, Staffel 8, Folge 1 und Folge 2 auf Deutsch

Wenn ihr die deutsche Synchronisation bevorzugt, dann könnt ihr die Folgen zwei Wochen später schauen. Hier findet ihr das Datum der Premiere auf Deutsch und wann die darauffolgende Episode erscheint:

23. Januar 2026 , Uhrzeit unbekannt, Folge 1 auf Deutsch bei Sky und WOW

, Uhrzeit unbekannt, Folge 1 auf Deutsch bei Sky und WOW 30. Januar 2026 , Uhrzeit unbekannt, Folge 2 auf Deutsch bei Sky und WOW

, Uhrzeit unbekannt, Folge 2 auf Deutsch bei Sky und WOW es folgen neue Episoden im Wochentakt

The Rookie wird in Staffel 8 insgesamt 18 Episoden zu bieten haben. Fans können sich auf viel Action, Humor, einen Auslandseinsatz in Prag und endlich ein wenig Glück für Tim & Lucy freuen.

In unserem Podcast erfahrt ihr, warum The Rookie so beliebt ist

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir gehen in der Podcast-Folge näher darauf ein, warum die Serie schon so lange läuft. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell? Ein Problem wird die Serie allerdings nie überwinden können.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

