Star-Regisseur hadert mit Fantasy-Spiel, das er fürs Kino umsetzen soll – es ist legendär schwierig

Alex Garland soll das Fantasy-Game Elden Ring verfilmen. Bei der Vorbereitung darauf merkt er, dass der Titel nicht umsonst als eine der härtesten Herausforderungen gilt.

Schon so manche haben sich die Zähne am Fantasy-Videospiel Elden Ring aus dem Hause FromSoftware ausgebissen. Insbesondere die Boss-Kämpfe gelten als unsagbar tödlich und legendär schwer, so dass nicht selten ein Game-Controller frustriert in die Ecke gefeuert wird.

Das bekommt nun auch Regisseur Alex Garland (Ex Machina, Warfare) am eigenen Leib (vor allen wohl an den Fingern) zu spüren. Denn unter der Flagge von A24 soll der Sci-Fi-Experte den Titel ins Kino bringen – und musst jetzt erstmal selber zocken.

Fantasy-Frust: Elden Ring-Regisseur Alex Garland hadert besonders bei einem Boss-Kampf

Vielleicht wird es euch trösten zu erfahren, dass Garland an genau der selben Elden Ring-Stelle wie die meisten Spieler:innen Schwierigkeiten bekommt. Die Rede ist natürlich von Malenia, die auch die GamePro regelmäßig als "schwierigsten Boss" bezeichnet.

Im Gespräch mit Slash Film sagte Alex Garland folgendes über die geradezu übermächtige Gegnerin aus Elden Ring:

Malenia ist die Härteste. Ich spiele das Spiel jetzt zum siebten Mal. Ich bin im Level aufgestiegen, habe jede Menge Power, ein cooles Schwert und so, und ich stürze mich einfach immer wieder auf sie. Das war die Technik, die ich bei Dark Souls gelernt habe.

Dark Souls ist der Vorgänger von Elden Ring und gilt als ähnlich unbarmherzig, was den Schwierigkeitsgrat angeht. Vielleicht auch, weil beide Games von Entwickler Hidetaka Miyazaki stammen. Garland will aber herausgefunden haben, worauf es bei den Kämpfen ankommt:

Man wird nicht besser, es ist eher wie bei Affen und Schreibmaschinen. Man macht einfach immer weiter, und irgendwann sind sie tot.

Der Elden Ring-Film lässt noch etwas auf sich warten

Ob Filmemacher Alex Garland seiner Nemesis Malenia eine besondere Rolle in seiner A24-Verfilmung von Elden Ring zukommen lässt, nach all dem, was sie ihm antut, bleibt abzuwarten. Ein Wörtchen mitzureden hat auch noch Game of Thrones-Mastermind George R.R. Martin , der immerhin als Produzent an Bord ist.

Vor 2027 kommt der Film jedoch nicht ins Kino. Vorher ist noch mit der heiß erwarteten Videospiel-Verfilmung von The Legend of Zelda zu rechnen.