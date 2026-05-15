Star Trek 4 gilt als tot, aber ein Star der Kelvin-Zeitlinie hat die Hoffnung immer noch nicht ganz aufgegeben

Vor zehn Jahren kam der letzte Star Trek-Film aus der Kelvin-Zeitlinie heraus, die mittlerweile allem Anschein nach aufgegeben wurde. Ein Cast-Mitglied der alternativen Enterprise-Crew bleibt positiv.

Hinter den Kulissen in Hollywood ist aktuell einiges los. Erst verschmolz Star Trek-Produzent Paramount mit Skydance und jetzt ist das Traditionsstudio drauf und dran, sich Warner Bros. einzuverleiben. Ein riesiger Industrie-Shift, der auch am langjährigen Sci-Fi-Franchise nicht spurlos vorbeigeht. Es kann gut sein, dass diese Entwicklungen mit dazu beigetragen haben, dass Star Trek 4 nach zehn Jahren Wartezeit abgesägt wurde.

Schauspieler Karl Urban, der zuletzt in Star Trek Beyond von 2016 als Enterprise-Arzt Pille zu sehen war, hält die Tür der Hoffnung aber noch einen kleinen Spalt auf.

Pille-Darsteller Karl Urban hat immer noch Hoffnung für Star Trek 4: "Der ganze Cast würde sich freuen"

Diesen Monat ließ Karl Urban sich im Variety-Format Does Karl Urban Know His Lines? blicken (via TrekMovie ), bei dem Stars eigene Dialogzeilen aus Filmen und Serien vorgelegt werden, die sie dann erraten müssen. Dabei sprach der Neuseeländer auch darüber, was für ein großer Raumschiff Enterprise-Fan er ist und dass er ohne zu Zögern in Star Trek 4 mitspielen würde, sollte sich die Gelegenheiten allen Berichten zum Trotz doch noch ergeben:

Ich glaube, der ganze Cast würde sich sehr über die Gelegenheit freuen, einen weiteren Film zu drehen. Wir werden abwarten und sehen.

Etwas frustrierter zeigte sich sein Co-Star Chris Pine, der in den Kelvin-Filmen von J.J. Abrams und Justin Lin als neuer Captain Kirk zu sehen war. Als er damals zum Ende der Filmreihe befragt wurde, war er noch nicht einmal darüber informiert und brachte nur ein leicht sarkastisch wirkendes "Viel Spaß, viel Glück, lebt lang und in Frieden" über die Lippen, als man ihn nach Tipps für die zukünftigen Star Trek-Macher fragte.

Dass Paramount in Zukunft weitere Star Trek-Filme produzieren wird, ist mehr oder weniger garantiert. Zuletzt war im November 2025 etwa von einem brandneuen Projekt von Jonathan Goldstein und John Francis Daley (Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben) die Rede, das in Entwicklung geschickt wurde. Was jedoch am Ende auf der Leinwand landen wird, steht noch in den Sternen.

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Streamen könnt ihr die Kelvin-Filme, wie die meisten Trek-Projekte, bei Paramount+.

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Die Chancen, dass Star Trek 4 noch kommt, stehen also eher schlecht. Aber welche Chance hat die angedrohte Fantasyserie, die Warner Bros. offenbar für eine zauberhafte Idee hielt?

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