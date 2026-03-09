Star Trek 4 wird nie kommen, dafür kämpft Chris Pine in neuem Netflix-Thriller gegen eines der legendärsten Monster überhaupt

Zu einem weiteren Star Trek-Auftritt kommt es wohl nicht mehr, auf eine fremde Lebensform trifft Chris Pine demnächst aber dennoch: Für Netflix wird er zum Gejagten des mythischen Yetis.

Viele Sci-Fi-Fans hätten Chris Pine (Dungeons & Dragons) wohl gerne noch einmal als Captain Kirk gesehen, doch aus Star Trek 4 wird nach Jahren des Hin und Hers vermutlich nichts mehr. Heißt also, dass der charismatische Hollywood-Star stattdessen Zeit für andere Projekte hat.

Eines davon landet bald bei Netflix und trägt den schlichten, aber aussagekräftigen Titel Yeti, wie Deadline exklusiv berichtet. Doch nicht nur das titelgebende Monster als Antagonist des Streifens steht fest, sondern auch schon drei weitere Darsteller:innen neben Pine.

Im Survival-Thriller Yeti wird Chris Pine vom Schneemenschen gejagt

Der Film soll in den Alpen spielen, wo eine Lawine die monströse Kreatur aus dem Gletschereis befreit, die anschließend gnadenlos Jagd auf Pines Figur und dessen Filmtochter macht. Wie Deadline in Erfahrung gebracht hat, wurde für letzteren Part Iona Bell verpflichtet, die Ende 2026 im Hunger Games-Prequel Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping zu sehen sein wird.

Neben Pine und Bell werden zudem mit Ray Winstone (Departed) und Sofia Boutella (Die Mumie) zwei bekannte Gesichter aus der Traumfabrik in noch ungenannten Rollen für Yeti vor der Kamera stehen. Die Regie des Survival-Thrillers übernimmt Michael Chaves, der sich vor allem im Horrorgenre einen Namen gemacht hat und gleich vier Filme aus dem Conjuring-Universum inszenierte (u. a. Conjuring 3 und 4). Das Skript zum Film steuerten Peter Gaffney (Rugrats) und Sean Tretta (Mayans MC) bei.

Yeti war ursprünglich ein Projekt von Sony Pictures, wird nun aber unter dem Netflix-Banner veröffentlicht. Weitere Informationen zum Film bezüglich Drehbeginn oder Starttermin gibt es derzeit noch nicht, weshalb ein Release des Monster-Streifens höchstwahrscheinlich ins Jahr 2027 fällt.

Was erwartet uns bei Yeti mit Chris Pine?

Noch sind die Infos recht rar zu dem Netflix-Film mit Chris Pine. Da in der Meldung Yeti aber explizit als Survival-Thriller und das Titelmonster als "gnadenloses Raubtier" bezeichnet wird, ist davon auszugehen, dass wir es hier mit einem auf Spannung getrimmten Reißer zu tun bekommen, der seine übernatürliche Bedrohung ernst nimmt. Auch die Filmografie von Regisseur Chaves spricht für furchteinflößenden Nervenkitzel.

Ironischer Monster-Unfug à la Meg oder Rampage wäre dann eher die andere Kategorie, die natürlich auch unterhaltsam sein kann, von denen es in der Vergangenheit aber sicherlich genug gab. Einen wirklich guten Yeti-Film ohne Trash-Faktor ist uns die Filmgeschichte hingegen noch schuldig.