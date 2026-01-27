Star Trek 4 wurde nach jahrelangem Warten gestrichen: Jetzt bricht Chris Pine sein Schweigen

Die Kelvin-Zeitline von Star Trek scheint Geschichte zu sein. Doch ein letztes Wort hat Kirk-Darsteller Chris Pine noch für die Verantwortlichen bei Paramount.

Zehn Jahre ist es jetzt schon her, dass mit Star Trek Beyond der dritte Film aus der alternativen Kelvin-Timeline von der jungen Crew der USS Enterprise erzählte. Doch mit Star Trek 4 aus der Filmreihe ist nicht mehr zu rechnen, wie wir nach der Fusion von Paramount und Skydance berichteten. Für viele Trekkies natürlich eine große Enttäuschung, aber was sagt eigentlich Kirk-Darsteller Chris Pine zum ultimativen Ende seiner Sci-Fi-Filmreihe?

Gefragt wurde der Schauspieler jetzt auf dem Sundance Film Festival dazu. Seine Reaktion klang überrascht und abgebrüht-versöhnlich.

So reagierte Chris Pine auf das Ende von Star Trek 4

Wie TrekMovie vom Sundance-Panel mit Chris Pine berichtet, scheint es ganz so, als wäre der Schauspieler kein Stück über die abgeblasenen Pläne für Star Trek 4 informiert worden. So reagierte er auf die Nachfrage erstmal mit: "Was ist die Star-Trek-Story? Ihr wisst wahrscheinlich mehr als ich." Wie der Artikel betont, war Pine in der Vergangenheit schon frustriert mit der Produktion und Paramount – auch wegen fehlender Kommunikation. Ganz der Hollywood-Profi antwortete er aber sehr versöhnlich, als man ihn dann noch fragte, ob er Tipps für die kommenden Macher des Franchise hätte:

Viel Spaß, viel Glück. Lebt lang und in Frieden.

Ein Schelm, wer meint, einen Hauch Sarkasmus herausgehört zu haben.

Der eigentliche Grund für die Anwesenheit von Chris Pine war natürlich sein neuer Film Carousel. Eine romantische Komödie von Rachel Lambert, die noch keinen regulären Filmstart jenseits des Filmfestivals hat.



Mit welchen Star Trek-Filmen ist in Zukunft zu rechnen?

An aktuellen Star Trek-Projekten mangelt es natürlich nicht. Gerade diesen Monat ist erst die neue Serie Starfleet Academy angelaufen, aber auch im Filmbereich soll es weitergehen. Neben einem weiteren geplanten Reboot von Jonathan Goldstein und John Francis Daley sind auch Streaming-Filme für Paramount+ in Zukunft möglich.

Allerdings ist die Fusion von Paramount und Skydance nicht lange her und so wurde der neue Masterplan für das Franchise wohl noch nicht enthüllt. Ob es dann im etablierten Kosmos weitergeht oder man sich immer mehr auf das Universum des neuen Reboots konzentriert, wird sich dann zeigen.