Star Trek-Absetzung ist noch ärgerlicher als gedacht: Dieses Schicksal wünscht man keiner Serie

Das neue Star Trek: Starfleet Academy wird schon nach der 2. Staffel enden, die bereits abgedreht ist. Das zieht aber eine noch ungünstigere Konsequenz nach sich.

Star Trek: Starfleet Academy wurde schockierenderweise direkt nach der 1. Staffel abgesetzt, was sogar von Franchise-Legende William Shatner kommentiert wurde. Fans konnten ein wenig Hoffnung schöpfen, dass die 2. Season mittlerweile abgedreht wurde und auch noch zu Paramount+ kommt. Allerdings hatte man nicht mit der plötzlichen Absetzung gerechnet, sodass man auch nicht für ein Serienfinale geplant hat.

Das bedeutet, wie jetzt bestätigt wurde:

Star Trek: Starfleet Academy wird auf einem Cliffhanger enden

Leider wahr: Während die 1. Staffel von Starfleet Academy ein ziemlich rundes Ende erhielt, obwohl man längst wusste, dass es eine weitere Season geben wird, wird das beim zweiten Staffelfinale anders aussehen, wie Showrunnerin Noga Landau jüngst im Interview mit TrekMovie bestätigte: "Ich würde sagen, es ist ein Cliffhanger. Es ist ein Cliffhanger am Ende der 2. Staffel." Das ist natürlich, gelinde gesagt, suboptimal.

Auf die Frage, warum man sich für ein offenes Ende in Season 2 entschied, meinte die Chef-Autorin: "Ehrlich gesagt liegt es daran, dass wir darauf gehört haben, was unsere Geschichte sein wollte, und wir sind dem gefolgt. Wir haben sie so geschrieben, wie es sich organisch und natürlich anfühlte." Und dann fällt noch ein Satz, der sich in der aktuellen Situation eher tragisch liest: "Und ich hoffe, wir können noch viele weitere Staffeln von Starfleet Academy machen, weil wir noch viel mehr Geschichten zu erzählen haben."

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Der zweite Showrunner von Starfleet Academy ist Franchise-Chef Alex Kurtzman, der im Filmbereich seit Star Trek (2009) und im Serienbereich seit Star Trek: Discovery die Zügel in der Hand hält. Wie und ob es mit seiner Trek-Ära weitergeht, muss sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Schließlich hat sich seit der Skydance-Übernahme von Paramount einiges hinter den Kulissen getan und auch der anstehende Warner Bros.-Kauf des Unternehmens wird sich auf Star Trek auswirken.



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