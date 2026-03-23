Star Trek am Scheideweg: Dieser Mann prägt das Sci-Fi-Franchise seit 17 Jahren wie kein anderer, doch die Zukunft ist ungewiss

Modernes Star Trek wird seit fast zwei Jahrzehnten maßgeblich von einem Mann geprägt: Sein Name ist Alex Kurtzman und er ist bei Fans eine umstrittene Figur.

Was vor fast 60 Jahren mit Raumschiff Enterprise begann, ist heute eines der größten Sci-Fi-Franchises der Welt. Obwohl sich erst kaum jemand für Star Trek interessierte, haben die Serien erfolgreich den Weg ins 21. Jahrhundert beschritten. Nun steht das Trek-Universum dank der Übernahme von Paramount durch Skydance und der geplanten Akquisition von Warner Bros. am Scheideweg.

Der Produzent und Drehbuchautor Alex Kurtzman ist das Gesicht hinter dem sogenannten NuTrek (aka New Trek), das meist als Sammelbegriff für alle Produktionen nach Star Trek: Enterprise verwendet wird – also alles ab dem Abtritt von Produzent Rick Berman in den 2000ern. Berman war für seine Konflikte mit Star Trek-Darstellerinnen berüchtigt – und auch Kurtzman ist im Fandom keine unumstrittene Figur.

Star Trek-Führungsriege: So wurde Alex Kurtzman zum Captain des Sci-Fi-Franchise

Seinen ersten Auftritt hinter den Star Trek-Kulissen hatte Alex Kurtzman als Drehbuchautor und Produzent der Reboot-Filmreihe Star Trek (2009) aus der alternativen Kelvin-Zeitlinie von Regisseur J.J. Abrams. Die drei Filme mit Chris Pine und Zachary Quinto als Captain Kirk und Mr. Spock stellten eine Neuinterpretation der klassischen Raumschiff Enterprise-Weltraumabenteuer dar und machten sie für ein modernes Mainstream-Publikum als Hochglanz-Blockbuster verdaubar.

Kurtzmans Reise ging weiter, als er 2017 gemeinsam mit Bryan Fuller die Serie Star Trek: Discovery konzipierte und im Folgenden die Hauptverantwortung für die neuen Serien übernahm. In den kommenden Jahren produzierte er Star Trek: Short Treks, den Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert-Nachfolger Star Trek: Picard und das Originalserien-Prequel Star Trek: Strange New Worlds.

Sein Studio Secret Hideout schloss 2021 einen fünfjährigen Exklusivvertrag mit Paramount, der laut Deadline im Bereich von 150 Millionen US-Dollar lag und Kurtzman zu einem der bestverdienenden Drehbuchautoren in der Branche machte. Ob dieser Deal nun von Skydance verlängert wird, bleibt abzuwarten.

Darum ist Alex Kurtzman bis heute unter Trekkies umstritten

Obwohl die starbesetzte Sci-Fi-Trilogie der Kelvin-Timeline ein kommerzieller Erfolg war, kam die Neuauflage nicht bei allen Star Trek-Fans gut an. Der auf cool getrimmte Look und die actionreichen Geschichten wurden von einigen Trekkies als Verrat am klassischen Science-Fiction-Enthos gesehen. Während viele nach dem offiziellem Aus für das Star Trek-Reboot durchaus eine Träne verdrückten, spalten die Filme Fans auf Reddit bis heute.

Ähnlich ging es unter Alex Kurtzman weiter. Obwohl die New Trek-Serien im Großen und Ganzen gut ankommen und positive Kritiken erhalten, gibt es doch eine spürbare Schere zwischen Look und Vibe der alten Produktionen und dem Bombast der neuen Formate, bei denen immer gleich Star Wars-mäßig die ganze Galaxie auf dem Spiel steht und allgemein ein familiärer statt professioneller Ton herrscht.

Viele Fans auf Reddit fordern Kurtzmans Rücktritt. Dazu sei jedoch gesagt, dass das Trekkie-Fandom in Teilen einen toxischen Ruf hat und wenige laute, regressive Stimmen schnell als Kanon wahrgenommen werden.

Kurtzmans Star Trek steht am Scheideweg

Bereits seit der Übernahme von Paramount durch Skydance vor einem Jahr steht dem Star Trek-Franchise ein potentieller Umschwung bevor. Nun steht zusätzlich fest, dass Paramount sich Warner Bros. vereinleibt (assimiliert?) – und Fans bangen immer mehr um die Zukunft des gesamten Franchise. Zum ersten Mal seit Jahren befindet sich keine neue Star Trek-Serie mehr in aktiver Produktion und der jüngste Ableger Star Trek: Starfleet Academy wird nach der 2. Staffel enden.

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Trotzdem machte Kurtzman Fans in einem Interview mit TrekMovie vor wenigen Wochen Mut:

Ja, ich habe mit [Skydance] über die Zukunft von Star Trek gesprochen. Ja, wir haben nichts als Unterstützung erfahren. Ja, es wurden konkrete Serien diskutiert. Und wir werden sehen. Ich stehe gerade erst am Anfang der Gespräche mit ihnen. Deshalb zögere ich, euch etwas zu sagen, da ich noch nichts Konkretes berichten kann. Aber ich kann euch versichern, dass die Gespräche stattfinden.

Eine unterrnehmerische Zusammenführung wie diese sei "eine schier unvorstellbare Menge an organisatorischen Entscheidungen", die nicht nur Star Trek betreffe, sondern alle Franchises auf ganzer Linie. Im Gespräch seien sowohl neue Produktionen als auch solche, die bereits im Bestand sind – hier eine Übersicht der bisher bekannten Projekte.

Zukunftsmusik: Wie geht es für Star Trek weiter?

Die Absetzung von Star Trek: Starfleet Academy dürfte lediglich die erste von vielen Nachrichten sein, die in den kommenden Wochen und Monaten verkündet werden. Es sieht bisher so aus, als blieben Kurtzman und Secret Hideout vorerst in der Verantwortung für das Star Trek-Franchise – allerdings gibt es nun neue Entscheider:innen hinter den Kulissen und falls Kurtzman größere Pläne für Starfleet Academy jenseits von Season 2 hatte, wurden diese bereits durchkreutzt.

Es bleibt abzuwarten, wie es in Zukunft mit Star Trek weitergeht. Eines scheint jedoch nach 60 Jahren Sci-Fi-Geschichte festzustehen: Die Raumschiffe der Sternenflotte sind noch lange nicht am Ende ihrer Reise angelangt – ganz gleich, wer das Kommando innehat.