Einer der größten Star Trek-Stars wollte jedes Jahr kündigen: "Zahle meine Rechnungen ab und dann bin ich da raus"

Viele Star Trek-Stars blieben dem Franchise ein Leben lang treu. Ein Schauspieler aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert liebäugelte offenbar aber jedes Jahr mit einem Ausstieg.

Für viele ist sie die Star Trek-Serie schlechthin: In Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert erlebten Fans die Abenteuer einer völlig neuen Crew um Captain Picard (Patrick Stewart). Obwohl das Projekt zunächst auf wackeligen Beinen stand, führte uns die Serie schlussendlich ganze 7 Staffeln lang durch den Weltraum.

Hätte ein Star das im Vorhinein geahnt, hätte er sich womöglich nicht für die Rolle entschieden: Die Rede ist von Brent Spiner, besser bekannt als humanoider Roboter Data, der laut eigenen Angaben jedes Jahr mit dem Gedanken spielte, die Serie aufzugeben.

Datas Schauspieler wollte Star Trek dem Rücken kehren

Wie Spiner 2012 in einem Interview mit IGN gestand, nahm er die Rolle von Data in den Achtzigern nur an, um seine Schulden abzubezahlen. Da es sich bei Star Trek: The Next Generation um eine lizenzierte Serie handelte, war abzusehen, dass sie noch jahrelang von vielen Sendern wiederholt werden würde, was den Schauspieler:innen lebenslange Folgevergütungen sicherte. Spiner beschreibt seine Entscheidung herzlich unromantisch:

Also dachte ich mir: „Na gut, ich mache das jetzt, bezahle meine Rechnungen ab, und dann bin ich da raus; denn das wird sicher nicht länger als ein Jahr halten.“

Falsch gedacht. Star Trek: TNG lief noch sieben weitere Jahre, und jedes Jahr kehrte Spiner als Data und in zahlreichen anderen Rollen zurück. Im Interview beschreibt er, dass er sich gut mit dem Cast verstanden habe – und trotzdem habe er nach jedem weiteren Jahr mit dem Gedanken gespielt, die immer selbe Rolle aufzugeben.

Das habe ich jedes Jahr gemacht. Im Ernst. Jedes Jahr zum Jahresende dachte ich: „Ja, ich weiß nicht, ob ich zurückkommen und noch ein Jahr dranhängen werde. Ich werde aus diesem Vertrag aussteigen.“

Brent Spiner ist schwer aus Star Trek wegzudenken

Ein weiterer Grund für Spiners Zweifel war offenbar die Sorge, den Rest seines Lebens mit der Rolle von Data assoziiert zu werden. So scherzte der Schauspieler in Vergangenheit laut Slashfilm bereits, dass er auch einen Oscar gewinnen könnte und nach seinem Tod immer noch vor allem für die Rolle von Data bekannt wäre.

Vielleicht nicht unberechtigt: Denn Spiner schrieb mit seiner Rolle Star Trek-Geschichte. Data war nicht nur sieben Jahre lang ein geliebtes Crew-Mitglied und das Zentrum vieler spannender Episoden. Eine seiner Aussagen verärgerte Irland so sehr, dass es die Star Trek-Folge bis heute nicht ausgestrahlt hat. Neben Data spielte er auch dessen Androiden-Ableger und menschliche Vorbilder: Lore, B-4, Noonien Soong, Adam Soong, Altan Soong, und Arik Soong.

Auch für Staffel 3 von Star Trek: Picard kehrte Spiner noch einmal in eine Data-ähnliche Rolle zurück: Hier verkörpert er einen Androiden, der Datas Erinnerungen mit denen von Lore, B-4, Noonien Soong und seiner Tochter Lal vereint. Ob er auch diesen Schauspieljob nur annahm, weil er auf ein Jahr begrenzt war, werden wir wohl nicht herausfinden.