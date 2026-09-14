Das Publikum hat entschieden: Star Trek hat gerade eine der besten Strange New Worlds-Folgen überhaupt abgeliefert und sie dreht sich um Kirk

Nach mehreren Gimmick-Episoden voller Muppets und Seifenopernstars gab es in Star Trek: Strange New Worlds endlich eine klassische Episode, die pures Sci-Fi-Drama bot.

Strange New Worlds wird oft als letzte gute Star Trek-Serie bezeichnet. Aber sie hat ein großes Problem, oder zumindest ein Alleinstellungsmerkmal, das nicht allen Trekkies gefällt: Viele Episoden versuchen sich mit einem abgefahrenen Gimmick hervorzuheben, weshalb wir schon Whodunnit-Krimis und Musical-Folgen hatten, während in der aktuellen Staffel die berüchtigte Muppet-Episode für Aufsehen sorgte.

Umso überraschter und angetan waren viele Fans von der jüngsten Episode aus Staffel 4 mit dem Titel Verhältnismäßigkeiten (OT: Orders of Magnitude). Auf IMDb ist es mit 8,5 von 10 die bisher mit Abstand am besten bewertete Episode der ganzen Season.

Darum geht es in der gefeierten Star Trek-Folge Verhältnismäßigkeiten (4x08)

In der aktuellen Folge von Star Trek: Strange New Worlds befindet sich Captain Pike (Anson Mount) mit einigen Crew-Mitgliedern auf einer Außenmission, als Admiral Reeger (Joe Morton) an Bord der Enterprise kommt und das Kommando übernimmt. Dabei gerät er mit James T. Kirk (Paul Wesley) aneinander, der sich gegen seinen ranghöheren Vorgesetzten, als dieser die Auslöschung eines Planeten mit 5000 Bewohner:innen befiehlt, weil er eine Gruppe mutmaßlicher Terroristen töten will. Kirk wird schließlich eingesperrt, bekommt aber Unterstützung von Dr. M'Benga (Babs Olusanmokun), der sowohl unter dem Admiral als auch Kirks Vater gedient hatte.

Geschrieben wurde die von Sharon Lewis gedrehte Star Trek- Episode Verhältnismäßigkeiten von Alan B. McElroy, der sich offenbar einige Sci-Fi-Scheiben bei der klassischen Raumschiff Enterprise-Folge Planeten-Killer abgeschnitten hat. Streamen könnt ihr die neuere Episode seit dem 10. September 2026 auf Paramount+.

Und falls euch Gaststar Joe Morton bekannt vorkam, habt ihr ihn vielleicht noch als Skynet-Wegbereiter Dyson aus Terminator 2 - Tag der Abrechnung im Gedächtnis. Ebenso war er lange Teil der Syfy-Serie EUReKA - Die geheime Stadt.



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