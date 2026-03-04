Star Trek-Erfinder Gene Roddenberry hatte viele gute Ideen, aber dieser versaute Vorschlag für Deanna Troi gehörte nicht dazu

Mit seinem wegweisenden Science-Fiction-Franchise Star Trek hat Gene Roddenberry die Welt definitiv bereichert. Aber nicht all seine Ideen waren goldgepresstes Latinum wert.

Star Trek-Schöpfer Gene Roddenberry machte sich bereits mit seiner Sci-Fi-Serie Raumschiff Enterprise unsterblich und war bis zu seinem Tod auch noch an der Neuauflage Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert beteiligt. Er war ein Mann, der die Zukunft im Blick hatte, aber trotzdem vom Zeitgeist seiner Ära geprägt war.

So hatte er nicht immer die allerbesten Ideen, was Frauenfiguren angeht und sogar einen ganz besonders bizarren Vorschlag, der Counselor Deanna Troi (Marina Sirtis) betraf.

Gene Roddenberry wollte Counselor Troi in Star Trek anatomisch Auftakeln

Schauspielerin Marina Sirtis hatte es nicht leicht auf der Enterprise. Es dauerte mehrere Jahre, bis sie endlich auch eine normale Sternenflotten-Uniform ohne Dekoleteé anziehen durfte und selbst danach fiel es den Autoren schwer, für die Therapeutin und Beraterin des Raumschiffs zu schreiben. Um ein Haar wäre es aber noch viel sexualisierter und sexistischer um Deanna Troi geworden, denn Gene Roddenberry wollte die Betazoidin ursprünglich mit zusätzlichen Brüsten ausstatten.

Captain Picard-Darsteller Patrick Stewart bestätigte diese eigenwillige Design-Idee für Troi in seinen Memoiren Making It So (via ScreenRant ):

Gene, wie allgemein bekannt ist, war ein Fan von Cheesecake – er ließ Marina im Piloten ein Minikleid und Go-Go-Stiefel tragen, als ob die 1960er nie geendet hätten, und er überlegte, Deanna Troi drei oder sogar vier Brüste zu geben.

Mit Cheesecake, also Käsekuchen, ist in diesem Fall sexualisierte Darstellung von Frauen in Filmen und Serien gemeint. Das männliche Äquivalent heißt Beefcake.

Die Frauen von Star Trek gaben Gene Roddenberry Kontra

Star Trek-Produzentin D.C. Fontana hielt wenig von vier Brüsten für eine Deanna. So gab sie ihrem Buch Gene Roddenberry: The Myth and the Man Behind Star Trek wider, wie gewandt sie sich ihrem profilierten Sci-Fi-Kollegen entgegenstellte (via Giant Freakin Robot ):

Ich glaube ehrlich, dass du mit diesem Charakter die meisten Frauen und vielleicht auch viele Männer vor den Kopf stoßen wirst. Außerdem, wie wirst du diese vier provokant geformten Brüste anordnen? Vier in einer Reihe? Sie sollten besser klein sein. Zwei Reihen zu je zwei? Weißt du, wie viel Mühe Frauen mit der normalen Anzahl haben – sie aus dem Weg zu halten, meine ich. Vier senkrecht übereinander? Sei nicht albern.

Und natürlich hatte auch Troi-Darstellerin Marina Sirtis wenig Lust auf Extra-Ballast in ihrer ohnehin schon aufreizenden Uniform. Mal ganz abgesehen von dem Extra-Aufwand, den sie jeden Arbeitstag in der Maske gehabt hätte. Ohnehin bedauerte sie schon ohne Extra-Anatomie, welche Richtung ihre Serienfigur Deanna Troi nahm, wie sie auf der DragonCon 2010 offenbarte (via Fandomwire ):

Ich bekam also ein Dekolleté und meine ganzen grauen Zellen verließ mich. Was traurig war, weil Troi ursprünglich das Gehirn der Enterprise sein sollte. Als das Dekolleté kam verschwand all das und ich wurde dekorativ, wie eine Topfpflanze auf der Brücke.

Man kann über neuere Star Trek-Serien sagen was man will, aber immerhin sind wir heute einen Schritt weiter, was Zustände wie diese für Schauspielerinnen und ihre Serienfiguren angeht.