Er wollte eine Star Trek-Serie über Seven of Nine als Captain der Enterprise-G machen: Jetzt hat er andere Ideen für die Zukunft des Franchise

Einer, der es wissen muss und definitiv der Fanliebling unter den letzten Star Trek-Showrunnern ist, schaut zuversichtlich in die Zukunft. An welcher klassischen Serie er sich jetzt orientieren würde, erfahrt ihr hier.

Terry Matalas hat bei vielen Trekkies einen Stein im Brett, seit er mit Staffel 3 von Star Trek: Picard die mit Abstand nostalgischste Season der Serie abgeliefert hat – inklusive Enterprise-D und Borg-Königin. Aus seinem angedachten Spin-off Star Trek: Legacy wurde leider nichts, obwohl es für viele Fans ein Traumprojekt war. Aktuell arbeitet der ehemalige Picard-Showrunner am Marvel-Projekt VisionQuest von Disney+ und der Magic: The Gathering-Serie von Netflix, über Star Trek hat er aber immer noch viel zu sagen.

Star Trek-Showrunner Terry Matalas glaubt an die Zukunft und würde sich an Das nächste Jahrhundert orientieren

Im Interview mit TrekMovie meinte Matalas Folgendes zum 60-jährigen Star Trek-Jubiläum in diesem Monat:

Oh, ich glaube, es läuft definitiv noch weitere 60 Jahre. Manche dieser Geschichten über die Menschheit sind einfach zeitlos. Sie werden immer relevant bleiben und weiterhin in die genau richtigen Richtungen weisen, indem sie jeden erdenklichen Aspekt des Menschseins ausloten. Es geht um Charaktere, um Familie und um all das, was wir an erzählerischer Science-Fiction lieben, die große Visionen wagt.

Gleichzeitig outete er sich als Fan von Star Trek: Strange New Worlds, neben Star Trek: Starfleet Academy die letzte verbleibende Serie des Franchise, von der noch eine Staffel im kommenden Jahr ansteht:

Strange New Worlds wagt Woche für Woche etwas Großes. Ich schalte die Serie selbst gerne ein und schaue sie mir an. Ich glaube also, [Star Trek] wird sich behaupten, so wie es das bisher getan hat.

Star Trek-Legende William Shatner und Terry Matalas auf einem Bild:

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Was konkrete Vorschläge für die Zukunft von Star Trek hat, gab Matalas folgenden Impuls:

Es ist eine sehr komplizierte Frage, denn Star Trek steht vor der Herausforderung, neue Zuschauer zu gewinnen, ohne die alten zu vergraulen. Es wird also wohl auf eine Art Hybridlösung oder eine Verschmelzung von Ideen hinauslaufen. [...] Meiner Meinung nach setzen sich gute Geschichten, starke Charaktere und großartige Science-Fiction am Ende immer durch. Genau das hat Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert ausgemacht.

Das nächste Jahrhundert stellt für Matalas aber nicht nur inhaltlich das Trek-Ideal dar, sondern auch vom Produktionsablauf her. So malt er sich im Interview eine Rückkehr zu erschwinglichen Serienepisoden aus, die in sieben bis zehn Tagen abgedreht sind, und sich wieder mehr auf spannende Dialoge in Konferenzräumen konzentrieren, statt jede Woche aufwendige Blockbuster-Action abzuliefern.

Nicht von ungefähr ist Das nächste Jahrhundert übrigens auch bei uns auf Moviepilot die beliebteste Star Trek-Serie mit 8 von 10 Punkten in der Community-Wertung.

Das Kommando über das Star Trek-Franchise würde Matalas auch übernehmen

Star Trek: Legacy über die Abenteuer von Captain Seven of Nine (Jeri Ryan) von der Enterprise-G ist mittlerweile in anderer Form erschienen und wird wohl keine Serienproduktion mehr. Trotzdem wäre Matalas irgendwann bereit dazu, sich einem weiteren Trek-Projekt anzuschließen, wie er im selben Gespräch mit TrekMovie bestätigte – und im Zweifelsfall würde er sogar Alex Kurtzmans Job als Franchise-Kommandant übernehmen:

Ja, natürlich, absolut! Ich meine, wenn man Kevin kennt, weiß man, dass es wirklich schwer ist, ein [Marvel-Chef wie] Kevin Feige zu sein. Aber für Star Trek? Das wäre ein wahr gewordener Traum. Ich bin mit dem Wunsch aufgewachsen, so etwas zu machen – also würde ich das natürlich tun.

Für viele Fans, denen die 3. Staffel von Star Trek: Picard alles gegeben hat, was sie sich erträumt hatten, wäre das vermutlich die ideale Richtung für das 60 Jahre alte Sci-Fi-Franchise, das aktuell in der Krise steckt. Mehr dazu hört ihr hier:

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