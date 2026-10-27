Diesen Star Trek-Fehler von Denise Crosby könnt ihr bis heute sehen: Sie winkt mitten in einer Szene zum Abschied

Wenige Star Trek-Stars bekommen die Chance, sich gebührend von ihren Fans zu verabschieden – aber Denise Crosby nahm ihr Schicksal im wahrsten Sinne des Wortes selbst in die Hand.

Kaum ein Star aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert sorgte hinter den Kulissen für so viel Wirbel wie Denise Crosby, besser bekannt als Sicherheits-Chefin Tasha Yar. Nachdem sie Star Trek verließ, weil ihre Rolle immer schlechter wurde, kehrte sie nicht nur triumphierend zurück, sondern scheute sich auch 30 Jahre später nicht davor, eiskalt mit ehemaligen Star Trek-Produzenten abzurechnen.

Den Fans schenkte sie im Gegenzug einen besonders denkwürdigen Moment – den vermutlich viele verpasst haben. An ihrem letzten Tag am Set winkte Crosby den Zuschauer:innen zum Abschied und hinterließ damit ein ganz besonderes Andenken.

Versteckt im Hintergrund: Denise Crosby winkt den Star Trek-Fans

Wegen Konflikten mit den damaligen Star Trek-Verantwortlichen Gene Roddenberry und Rick Berman verließ Denise Crosby noch vor dem Finale der 1. Staffel die Serie. Bei einer Außenmission wird Tasha Yar in einem echten Schockmoment von einer allmächtigen Alien-Entität ermordet.

Diese dramatische Szene war allerdings nicht Denise Crosbys letzter Tag am Set. Da die Szenen in unterschiedlichen Reihenfolgen gedreht wurden, fand ihr chronologisch letzter Auftritt tatsächlich bereits eine Folge zuvor, in Episode 22 (Die Seuche) statt. Hier stehen eigentlich Captain Picard (Patrick Stewart) und Schiffsärztin Dr. Crusher (Gates McFadden) im Mittelpunkt, die eine Gruppe von Alien-Besucher:innen verabschieden und schließlich den Transporterraum verlassen.

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Wer ganz genau hinsieht, kann zwischen den beiden im Hintergrund auch Sicherheitschefin Tasha Yar entdecken. Kurz bevor sich die Türen schließen, hebt diese die Hand und winkt begeistert in die Kamera – ein letzter Abschiedsgruß an alle Star Trek-Fans, der es in die finale Episode geschafft hat und ausgestrahlt wurde.

Denise Crosby rechnete nicht mit der Ausstrahlung

In einem Interview mit dem Kanal Nacelle Company teilte Crosby 2021 ihre Überraschung darüber, dass es die Aufnahme tatsächlich in die Öffentlichkeit schaffte. Offenbar hatte sie damit gerechnet, dass die Szene nach ihrem Winken neu gedreht werden müsste – und lag damit falsch:

Ich winke also den Fans zum Abschied, hinter Patrick und Gates, die das Set verlassen. Und dann heißt es plötzlich 'Cut!', und eine Torte kommt zum Vorschein. Rick Berman, der Produzent, kommt ans Set, und alle wollen mir sagen: 'Danke, super, viel Glück, und wir werden dich vermissen.' Die Torte wird herumgereicht, und dann geht es weiter. Und ich denke: Müssen sie das nicht noch einmal drehen?

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Offenbar ist niemandem am Set Crosbys Winken aufgefallen. Ob ihre kleine Überraschung auch in der Nachbearbeitung unentdeckt blieb, oder aufgrund mangelnder Alternativen beibehalten wurde, ist unklar. Wenn ihr ganz genau hinschaut, könnt ihr Tashas Winken in Episode 22 von Staffel 1 jedenfalls bis heute im Stream auf Paramount+ entdecken.