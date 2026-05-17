Star Trek hätte um ein Haar das größte Borg-Mysterium gelüftet, aber die Idee wurde abgelehnt – Fans rätseln bis heute

Star Trek hat uns im Laufe der Jahre einige haarsträubende Bösewichte präsentiert. Die Borg-Königin ist bis heute ein großes Mysterium – doch nur wenige wissen, dass dieses beinahe gelöst worden wäre.

Klingonen, Romulaner, Cardassianer und auch Star Trek-Neuling Paul Giamatti: Fast alle Bösewichte, die uns Star Trek in beinahe 60 Jahren vorgestellt hat, haben mehr als eine Seite bewiesen. Komplexe Charaktere und Handlungen, die nicht immer eindeutig Schwarz oder Weiß sind, gehören genauso zum Franchise wie die unzähligen Raumschiffe.

Doch eine Ausnahme gibt es: Die Borg. Das unheimliche Cyborg-Kollektiv strebt danach, jedes Individuum auszulöschen und zu assimilieren – ohne wenn und aber. Im Laufe der Jahre haben wir allerdings nie erfahren, wo die Wurzeln ihrer furchterregenden Anführerin liegen – doch um ein Haar wäre alles anders gekommen.

Wer ist die Borg-Königin aus Star Trek?

Die schaurige Anführerin der Borg findet sich in ihrer Königin. Als Leiterin und Stimme des kollektiven Bewusstseins ist sie das einzig verbliebene Individuum innerhalb der Borg und kann das Kollektiv steuern. Sie tritt in verschiedenen Star Trek-Produktionen auf und machte vor allem Captain Picard (Patrick Stewart) zu schaffen, der sich in Star Trek VIII - Der erste Kontakt mit ihr herumschlagen musste und Captain Janeway (Kate Mulgrew), die in Star Trek: Raumschiff Voyager mehrmals mit ihr in Berührung kam.



Die Borg-Königin zählt zu den unheimlichsten und rätselhaftesten Figuren im Star Trek-Franchise. Sie tritt als humanoider Frauenkopf auf einem Gestell aus Schläuchen und Maschinerie auf. Das Aussehen der Schurkin ist auf Budget-Probleme bei Star Trek zurückzuführen, ist mittlerweile jedoch absolut ikonisch. Wir erfuhren nie, woher genau sie kommt oder wie sie erschaffen wurde. Doch das hätte sich jedoch beinahe geändert, wie ComicBook nach einem Panel beim Fundraising-Event Trek Talks 5 berichtet.

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Das war der Pitch für die Herkunft der Star Trek-Borg-Königin

Das Autor:innen-Duo Judith Reeves-Stevens and Garfield Reeves-Stevens besprach beim Panel mit anderen kreativen Schaffenden einen Pitch, der für die 5. Staffel von Star Trek: Enterprise vorlag. Enterprise spielt zeitlich vor allen anderen Serien und begleitet die erste menschliche Raummission der Föderation im Star Trek-Universum. Die Serie lief in den 2000ern und damit fast ein Jahrzehnt nach Datas (Brent Spiner) Begegnung mit den Borg in Star Trek VIII.

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Die Serie wurde nach Staffel 4 abgesetzt, doch Staffel 5 hätte uns entscheidende Hinweise auf die Hintergründe der Borg geben können. Laut den Autor:innen gab es einen Pitch, der vorsah, Schauspielerin Alice Krige zurückzubringen und als medizinische Chef-Offizierin der Sternenflotte zu zeigen, die aus eigenem Willen zur Borg-Königin wird. Obwohl der Vorschlag im Panel auf Begeisterung stieß, wurde die Idee damals abgelehnt. Reeves-Stevens führt dies auf den damaligen Hauptverantwortlichen Manny Coto zurück:

Manny war der Meinung, dass Enterprise auf eigenen Beinen stehen muss, also sollten wir nicht zu oft auf die anderen Serien zurückgreifen.

Eine verpasste Chance für Star Trek-Fans

Später lieferten andere Serien Hinweise darauf, dass die Borg-Königin Teil der gefürchteten Spezies 125 sein könnte. Anders als diese Erklärung hätte der abgelehnte Pitch die Wurzeln der gefürchteten Star Trek-Bösewichtin jedoch bedrohlich nah zur Sternenflotte selbst gelegt – und Fans hätten die einmalige Chance bekommen, einen Einblick in die Psyche derjenigen zu bekommen, die dem Kollektiv freiwillig beitreten.

Auch wenn wir bis heute keine eindeutige Antwort auf die Herkunft der Borg-Königin bekamen, sahen wir Alice Krige doch noch einmal in der schaurigen Rolle wieder: Im Finale der 3. Staffel Star Trek: Picard feierte sie ihre langersehnte Rückkehr. Diese Episode und alle weiteren Borg-Begegnungen könnt ihr auf Paramount+ im Streaming-Abo finden.