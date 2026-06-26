Star Trek hätte fast ein Crossover mit der ältesten Sci-Fi-Serie der Welt bekommen

Zwei der größten Sci-Fi-Franchises wären beinahe im großen Stil aufeinandergetroffen. Doch dann kam das Crossover nur anhand von zwei Anspielungen zustande.

Das langatmige US-Franchise Star Trek läuft seit der Originalserie Raumschiff Enterprise von 1966. Auf der anderen Seite des Atlantiks existiert hingegen ein britisches Sci-Fi-Gegenstück, das sogar schon seit 1963 auf Sendung ist. Wir meinen natürlich die Zeitreiseabenteuer von Doctor Who, die eine ebenso leidenschaftliche Fan-Gemeinschaft hervorgebracht haben. Viele Trekkies und Whovians ahnen aber nicht, wie knapp ihnen ein waschechtes Crossover entgangen ist, das über die vagen Anspielungen aus dem letzten Jahr hinausgegangen wäre.

Star Trek und Doctor Who: Das Sci-Fi-Crossover, das doch nicht zustande kam

Beide Sci-Fi-Serien hatten sich in den letzten Jahren bereits in Form von Erwähnungen und Easter Eggs gegrüßt. Doctor Who machte mit der 2024er-Episode Weltraumbabys den Anfang, als der Doktor (Ncuti Gatwa) augenzwinkernd zu seiner Begleiterin meinte, man müsse mal die Crew der Enterprise besuchen. Star Trek: Strange New Worlds wiederum versteckte in Staffel 3, Folge 6 aus dem letzten Jahr die TARDIS, das Raumzeitschiff des Doktors, im Hintergrund. Darüber hinaus erwähnte die Ingenieurin Pelia (Carol Kane), sie kenne einen zeitreisenden Doktor.

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Hinter den Kulissen hatten die Macher aber noch viel mehr geplant. So enthüllten die Strange New Worlds-Produzenten Henry Alonso Myers und Akiva Goldsman diese Woche gegenüber Awards Radar , man habe bereits mit dem Doctor Who-Showrunner Russell T. Davies über ein ausgewachsenes Crossover gesprochen. Goldsman dazu:

Wir haben mit Russell versucht, ein Crossover zu machen. Jahrelang sogar. Das sind die knappen Fehlschläge, aber wir waren nicht weit entfernt und hatten einige wirklich coole Gespräche darüber. Und aus unserer Sicht zumindest, ist Pelia in der TARDIS gereist. Warum nicht?

Was für eine Enthüllung, die Fans zumindest als Headcanon abspeichern können. Dass es ausgerechnet Pelia ist, die dem Time Lord irgendwann begegnet ist, ergibt tatsächlich viel Sinn. Schließlich hat sie als langlebige Lanthaniten auch schon mehrere Leben hier und da gelebt. Eine andere gute Kandidatin wäre vermutlich die El-Aurianerin Guinan (Whoopi Goldberg/Ito Aghayere) gewesen.

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Beide Sci-Fi-Universen stecken aktuell in der Krise

Sowohl Star Trek als auch Doctor Who haben schon stabilere Zeiten erlebt. Während in den USA gerade erst Paramount und Skydance fusioniert sind und Planungsunsicherheit durch den angedrohten Kauf von Warner Bros. durch Paramount herrscht, sind aktuell keine neuen Projekte für das Franchise in Arbeit. Ein weiterer Kinofilm befindet sich höchstens in früher Entwicklung und die letzten beiden Serien, Strange New Worlds und Starfleet Academy, steuern schon auf ihre letzten Staffeln zu.

In Großbritannien wurde hingegen diesen Monat verkündet, dass der schockierende Cliffhanger aus der letzten Doctor Who-Episode vorerst unaufgelöst bleibt. Denn RTD hat sich erneut von der Serie verabschiedet, deren Zukunft nun so ungewiss ist wie seit der Pause vor 2005 nicht mehr. Auch wurde sie zur Ausschreibung freigegeben und würde, falls es weitere Staffeln gibt, von einer anderen Produktionsfirma als Bad Wolf hergestellt werden.

Ob ein Crossover beider Sci-Fi-Giganten das Ruder rumgerissen hätte, darf bezweifelt werden. Es hätte aber garantiert für Schlagzeilen und jede Menge Fan-Diskussionen in beiden Lagern gesorgt.

Und falls ihr noch tiefer in die aktuelle Star Trek-Krise eintauchen wollt, haben wir neulich erst eine ganze Streamgestöber-Episode zum Thema für euch aufgenommen:

Podcast: Warum Star Trek in der Krise steckt

Was ist mit Star Trek los? Aktuell herrscht Ungewissheit über die Zukunft des legendären Sci-Fi-Universums. Im Podcast erklären wir die Gründe für die Krise.

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Star Trek wird dieses Jahr 60, doch zu feiern gibt es wenig. Aktuell befindet sich erstmals seit einem Jahrzehnt kein Star Trek-Projekt mehr in Produktion. Wir geben euch einen Überblick über die Gründe für die ungewisse Zukunft und diskutieren, wie es für das Sci-Fi-Franchise weitergehen könnte.