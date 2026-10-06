Star Trek: Voyager-Star Kate Mulgrew glaubt nicht mehr an Janeways Rückkehr – aus gutem Grund

Nach Star Trek: Picard war auch Star Trek: Janeway als Serienkonzept im Gespräch. Erfahrt hier, was Kate Mulgrew jüngst zum aktuellen Stand des Projekts sagte.

Letzten Monat feierte das Star Trek-Franchise sein 60-jähriges Jubiläum. Zu dieser Gelegenheit schaute man sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft, die aus verschiedenen Gründen erneut auf eher wackligen Beinen steht.

Star Trek-Urgestein William Shatner gab gerade erst zu verstehen, er würde unter bestimmten Bedingungen auch noch mit 95 Jahren als Kirk zurückkehren. Auch eine Janeway-Serie mit Kate Mulgrew aus Star Trek: Raumschiff Voyager wurde zwischenzeitlich angedacht – doch dieser Sci-Fi-Zug scheint nun abgefahren zu sein.

Star Trek-Star Kate Mulgrew findet Franchise-Pause "in Ordnung"

Erst letzte Woche wurde Star Trek der erste Franchise des Jahres-Award der Broadcast+Cable Hall of Fame Gala verliehen. Diesen nahm Mulgrew mit Celia Rose Gooding (Star Trek: Strange New Worlds) und Wilson Cruz (Star Trek: Discovery) entgegen. Zu dieser Gelegenheit wurde die erste Hauptfigur-Kapitänin von TrekMovie interviewt. Unter anderem befragte man sie dabei nach dem potentiellen Janeway-Projekt, das einst im Gespräch war.

Ich glaube, das alles liegt hinter uns. Das ist schon eine Weile her. Was diese Fusion [von Paramount und Warner] angeht – da kann man nur mutmaßen, wie es weitergeht. Ich vermute, es wird eine Pause geben, und zwar wahrscheinlich eine längere. Das ist auch in Ordnung.

Der Voyager-Star bläst damit in ein ähnliches Horn wie Strange New Worlds-Autor Akiva Goldsman, der neulich erst meinte, die Hoffnung auf das angedachte Spin-off Star Trek: Year One aufgegeben zu haben.

Kate Mulgrew ließ sich zuletzt im Kinofilm Star Trek: Nemesis als Admiral Janeway blicken und sprach ihre legendäre Figur danach noch in zwei Staffeln der Animationsserie Star Trek: Prodigy, deren Absetzung sie kein Stück nachvollziehen konnte, wie dieser amüsante Clip beweist. Zu einem ebenfalls amüsanten Moment kam es im jüngsten Interview mit TrekMovie, als sie gefragt wurde, welche Janeway-Qualitäten der (amerikanischen) Führungskultur aktuell fehlen würden.

Willst du mich auf den Arm nehmen? Ist das eine Fangfrage? [...] Intelligenz, Mut, Zivilcourage, Anmut, Menschlichkeit, Leichtigkeit, Mitgefühl, Empathie, Liebe, Ehre, Privileg, Würde, Wissenschaft. Soll ich noch mehr aufzählen? Die Liste ist endlos, denn das, worin wir uns gerade befinden, ist ein einziges Chaos.

Kommendes Jahr kehrt Mulgrew zwar nicht als Janeway zurück, aber wird mit einem weiteren Star Trek-Star in einer irischen Krimiserie zu sehen sein. Sie heißt The Yank und dreht sich um eine amerikanische Ermittlerin, die ins Haus ihrer Familie nach Irland zurückkehrt. Trekkies können sich ja vorstellen, dass es sich dabei um eine Holodeck-Story aus Fair Haven handelt.

Ihr wollt mehr darüber erfahren, warum die oben erwähnte Paramount/Warner-Fusion sich aktuell auf die Zukunft von Star Trek auswirkt? Dann müsst ihr unbedingt in unsere Podcast-Folge zu dem Thema reinhören!

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