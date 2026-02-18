Star Trek-Legende George Takei verrät seine Idee für Sulus Rückkehr: Mit 88 will er einen 120-jährigen Admiral spielen

Als Hikaru Sulu vom Raumschiff Enterprise wurde George Takei zur Star Trek-Legende. Mit 88 Jahren wäre er heute immer noch bereit, im Franchise aufzutreten. Aber nur mit hohem Rang.

Schauspieler, Autor und LGBTQ-Aktivist George Takei gehört seit 60 Jahren fest zum Star Trek-Franchise. Erst spielte er in der Originalserie Raumschiff Enterprise mit und ließ sich auch später noch bis Star Trek VI – Das unentdeckte Land als Steuermann Hikaru Sulu auf der Leinwand blicken. Letztes Jahr sprach er die Sternenflotten-Legende sogar noch mal im Rahmen der Schurken-Origin-Story Star Trek: Khan.

Aber werden wir Sulu jemals in Live-Action wiedersehen? Wenn es nach Takei geht, spricht sein stolzes Alter von 88 Jahren keinesfalls dagegen.

Star Trek-Star George Takei würde auch mit 88 Jahren noch in Star Trek auftreten

Eigentlich sprach George Takei jüngst mit TrekMovie über die Doku Beam Me Up, Sulu, die sich um einen alten Star Trek-Fanfilm dreht, in dem er 1985 mitspielte. Dabei ließ der Reporter es sich nicht nehmen, bezüglich einer potenziellen Rückkehr auf den Bildschirm zu fragen. Takeis Antwort war einigermaßen überraschend:

Heute gibt es 88-jährige Militärführer. Ich möchte glauben, dass wir länger leben und wohlhabender sind als noch vor ein paar Jahrzehnten. Und bis zum 23. Jahrhundert könnten wir vielleicht gelernt haben, unser Leben zu verlängern und immer noch aktiv zur Gesellschaft beizutragen. Deshalb möchte ich einen 100-jährigen Admiral spielen, oder vielleicht einen 120-jährigen Admiral. Das ist Science-Fiction, nicht wahr?

Legacy-Charaktere, deren Darsteller:innen im hohen Alter zurückkehren, gab es natürlich schon. Patrick Stewart und Co. haben es vorgemacht. Und Admiral ist Sulu laut einem Display in Star Trek: Picard am Ende auch geworden. Es ist also schon mehr oder weniger Kanon. Auf ähnliche Weise wurde auch schon ein ewiger Fähnrich zum Admiral gemacht.

Von der Original-Crew ist auch noch der 94-jährige Captain Kirk-Darsteller William Shatner am Leben. Ob Takei aber nochmal mit ihm zusammenarbeiten möchte, nachdem es in der Vergangenheit immer mal wieder zu Reibungen zwischen den Enterprise-Kollegen kam, bleibt fraglich.

