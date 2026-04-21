Star Trek-Legende Kate Mulgrew kehrt mit neuer Serienrolle zu ihren Wurzeln zurück – und nimmt weiteren Trek-Darsteller mit

Im Rahmen einer irischen Serienproduktion kommt es zu einer kleinen Star Trek-Zusammenkunft, während Kate Mulgrew sich gleich im doppelten Sinn auf ihre Wurzeln besinnt.

US-Schauspielerin Kate Mulgrew ist den meisten als Captain Janeway aus Star Trek: Raumschiff Voyager bekannt. Eine ihrer ersten Serienhauptrollen hatte sie aber als titelstiftende Ermittlerin in der kurzlebigen Krimiserie Mrs. Columbo, als Gegenstück zu Peter Falks langjährigem TV-Schnüffler. Nun kehrt Mulgrew zu ihren weit zurückliegenden Krimiwurzeln zurück und wird mit einem weiteren Trek-Darsteller gemeinsam vor der Kamera stehen, während sie gleichzeitig das Land ihrer Vorfahren unsicher macht.

Star Trek-Stars Kate Mulgrew & Colm Meaney für irische Krimiserie The Yank gecastet

Kate Mulgrew hat einen irische Vorfahren, wodurch sie eine besondere Verbindung zu Irland hat, die zum Teil auch auf ihre Star Trek-Kapitänin übertragen wurde. Diese Connection bringt sie nun mit einer Krimiserie namens The Yank auf den Bildschirm, die laut RTÉ bereits in der irischen Region Conamara gedreht wird.

Dabei wird sie mit ihrem in Dublin geborenen Kollegen Colm Meaney vor der Kamera stehen, den Star Trek-Fans als Chief O'Brien aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert und Deep Space Nine kennen.

In The Yank, das Drehbuchautorin Eithne Verling speziell für die Janeway-Darstellerin schrieb, geht es um eine amerikanische NYPD-Ermittlerin namens Nora Savage (Mulgrew), die nach einer traumatischen Erfahrung ins Haus ihrer Familie an der Westküste Irlands zieht. Obwohl sie sich davon eine Auszeit erhoffte, wird sie in den Mord an einer Klimaaktivistin hineingezogen. Irische Sprache, Kultur und Szenerie sollen eine zentrale Rolle spielen, während Nora sich bei den Untersuchungen ihren persönlichen Dämonen stellt.



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Weitere Rollen haben John Connors (The Gentlemen), India Mullen (Normal People), Cillian O'Sullivan (Star Trek: Strange New Worlds), Jack Rowan (Wreck) und eben Meaney in einer noch nicht weiter beschriebenen Rolle.



Trekkies könnten sich sogar vorstellen, dass Nora Savage in Wirklichkeit Admiral Janeway ist, die ein weiteres irisches Holodeck-Programm wie Fair Haven auf der USS Voyager am Laufen hat. Über ihre The Yank-Rolle sagte Mulgrew:

The Yank entsprang meiner Liebe zu Irland und dem Glück und der Weitsicht, die ich besaß, als es darum ging, zu erkennen, wer mir emotional und kreativ wichtig sein würde. Diese Person ist Eithne Verling und die von uns erschaffene Figur ist Nora Savage – eine Frau, die mir sehr ähnlich ist, wäre ich von tiefem Kummer gezeichnet, mit unbändigem Mut gesegnet und zur geborenen Jägerin dessen geworden, was zerstört.

The Yank ist die faszinierende und unerwartete Geschichte einer Frau, die nichts mehr zu verlieren hat, und ihrer obsessiven Faszination für das, was darunter liegt.

Ob und über welchen Sender oder Streamer die sechsteilige Serienproduktion von RTÉ und ITV Studios nach Deutschland kommt, ist aktuell noch nicht bekannt.

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