William Shatner rechnet mit einer der wichtigsten Regeln in Star Trek ab: Die Oberste Direktive sei Schwachsinn

Mit 94 Jahren lässt Star Trek-Star William Shatner sich noch immer bei öffentlichen Auftritten blicken und hat starke Meinungen zu allen möglichen Themen. So auch zur zentralen Philosophie der Föderation.

Schauspieler William Shatner ist immer noch fit wie ein Gravitationsstiefel. Er ist sogar noch so gut in Form, dass vor gar nicht allzu langer Zeit die Rede von einer potentiellen neuen Kirk-Serie war. Darüber hinaus stellt die Star Trek-Legende sich immer noch bei öffentlichen Auftritten den Fans, wobei das 94-jährige Original wie so oft kein Blatt vor den Mund nimmt und das Publikum hin und wieder mit amüsanten Rants überrascht. So auch im November erst bei der Trekkie-Convention ST-CHI: Trek to Chicago.

Kirk-Darsteller William Shatner ist dafür, die wichtigste Star Trek-Regel zu brechen

Wie Trek Movie von der Veranstaltung berichtet, wurde Shatner auf der Bühne interviewt, während er sich Sushi und eine Misosuppe schmecken ließ und das Publikum mit zum Teil bekannten Anekdoten unterhielt. Als ein Trekkie im Vulkanier-Cosplay eine sehr spezifische Frage zu einer alten Raumschiff Enterprise-Folge hatte, kam es zu einem ikonischen Shatner-Moment, der mal wieder wenig Geduld für kleinteilige Fanfragen hatte, sich vielleicht auch ein bisschen dumm stellte – und das Ganze als Anlass für eine beherzte Ansprache nutzte.

Die Frage betraf Captain Kirks Verletzung der Obersten Direktive in der Folge Die Stunde der Erkenntnis. Dabei musste William Shatner sich erst erklären lassen, dass es sich um eine alte Star Trek-Folge und die wichtigste Regel für Mitglieder der Sternenflotte handelt: nicht in sich entwickelnde, außerirdische Zivilisationen einzugreifen. Dann legte Shatner los:

Wurde die Oberste Direktive verletzt? Von wem? Die Direktive war unendlich formbar. Wenn du dich nicht verbesserst – ich glaube, eine Regel war: Du darfst nicht in eine Zivilisation eingreifen. Tut mir leid, dann gibt es keine Serie. Das war die Handlung! Du musst da runtergehen und jemandem in den Arsch treten. Das war die Serie! Du betest einen Felsen an? Bist du verrückt? Sprengt den Felsen in die Luft.

In der besagten Folge von Raumschiff Enterprise zerstören Captain Kirk und seine Crew einen Supercomputer namens Vaal, der die Bewohner:innen des Planeten Gamma Trianguli VI. versklavt. Dass Shatner sich kaum daran erinnert, ist verständlich. Schließlich ist die Episode schon 57 Jahre (!) alt. Seitdem ist dem Kanadier unglaublich viel widerfahren. Unter anderem wurde er 2021 zum ältesten Menschen, der jemals ins All flog (via Spiegel ).

Wo kann man die Star Trek-Originalserie streamen?

Wer sich jetzt selbst nochmal ansehen will, wie Captain Kirk und Co. damals die Oberste Direktive übers Knie legten, findet alle drei Staffeln der Originalserie Raumschiff Enterprise bei Paramount+ und Netflix im Stream. Die Folge infrage ist aus Staffel 2.