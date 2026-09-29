Star Trek-Legende William Shatner ist 95 Jahre alt, aber unter einer Bedingung würde er trotzdem noch als Kirk zurückkehren

Es ist schon lange her, dass Star Trek-Originalstar William Shatner als James T. Kirk vor eine Kamera trat. Wie er es im hohen Alter doch noch mal tun würde, teilte er mit seinen Fans in den sozialen Medien.

Dass der mittlerweile 95 Jahre alte William Shatner in einer offiziellen Star Trek-Produktion zu sehen war, ist schon sage und schreibe 32 Jahre her. Nach Raumschiff Enterprise und der sechsteiligen Filmreihe mit seiner Originalserien-Crew ließ er sich ein letztes Mal in Star Trek VII - Treffen der Generationen blicken, um an der Seite von Captain Picard (Patrick Stewart) einen heldenhaften Tod zu sterben. Seitdem kommt immer mal wieder die Frage auf, ob der legendäre Sternenflotten-Captain der ersten Stunde nicht doch noch mal zurückkehren könnte.

Nach Star Trek: Picard war sogar schon kurz von Star Trek: Kirk die Rede und auch die Macher von Star Trek: Strange New Worlds hatten erfolglos versucht, Shatner zurück auf den Bildschirm zu beamen. Die Hoffnung komplett aufgeben müssen Trekkies aber immer noch nicht.

So würde er als Star Trek-Legende William Shatner als James T. Kirk zurückkehren

Für einen Schauspieler, der schnurstracks auf die 100 zugeht, was sein Alter betrifft, ist Shatner wirklich noch fit wie ein Antigravitationsstiefel. So schließt er eine Rückkehr als James T. Kirk auch heute nicht aus, nannte aber auf X ganz spezielle Bedingungen:

Um der Gerüchteküche ein Ende zu setzen, bevor sie noch mehr Fiktion produziert als Star Trek jemals, lass mich Folgendes sagen: Wenn jemand eine bedeutungsvolle Möglichkeit fände, Captain Kirk erneut zum Leben zu erwecken, und ihm etwas wirklich Interessantes zu tun gäbe, das zur Schönheit und zum Geist von Star Trek beiträgt, würde ich mich freuen, es in Betracht zu ziehen. Aber das ist nie passiert.

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Ich liebe Star Trek genauso sehr wie ihr alle. Kirk war ein außergewöhnlicher Teil meines Lebens, und ich würde ihn niemals nur um des Zurückbringens willen zurückbringen wollen. Also, bis jemand mit einer Idee auftaucht, die Kirk würdig ist ... warte ich. Auf sie. Oder auf die Ewigkeit.

Es wäre aber nicht Bill Shatner, wenn er nicht noch einen unverblümten Zusatz hätte, um eine weitere Sache mit leicht griesgrämigem Ton klarzustellen: "Übrigens, das hier ist keine offene Einladung für angehende Autoren, mir Drehbuchideen zu schicken. So funktioniert das nicht und ich nehme kein unerbetenes Material an." Aye, Captain.

Das Star Trek-Franchise feierte Anfang des Monats, am 8. September 2026 um genau zu sein, sein 60-jähriges Jubiläum. Gerade jetzt würde eine Rückkehr Shatners, in dessen Fußstapfen mit Zachary Quinto und Paul Wesley bereits zwei weitere Kirk-Darsteller getreten sind, bedeutsam. Allerdings befindet sich das Franchise derzeit in einer Krise, oder zumindest in der Kryostasis.

Warum das so ist, könnt ihr in unserer Streamgestöber-Folge zum Thema nachhören:

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