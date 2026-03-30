Star Trek lehnte Idee eines Sci-Fi-Experten ab, der jetzt gegen das Franchise schießt und heftig Kontra kassiert: "Meinung dieses Typen ist völlig egal"

Der Astronaut-Autor Andy Weir hat ein Sci-Fi-Hühnchen mit Star Trek zu rupfen. Ob das etwas damit zu tun hat, dass man seine Idee abgelehnt hat?

Nicht wenige Sci-Fi-Fans waren vergangenes Wochenende erstaunt und auch enttäuscht, dass der renommierte Sci-Fi-Autor Andy Weir im Podcast eines reaktionären Alt-Right-YouTubers auftrat, um über seinen neuen Film zu reden und ganz nebenbei über Star Trek herzuziehen. Andy Weir ist bekannt durch Romanvorlagen für Filme wie Der Marsianer - Rettet Mark Watney und Der Astronaut - Project Hail Mary, der derzeit an den Kinokassen punktet.

Hinter seinem Groll gegen moderne Serien des Star Trek-Franchise steckt wohl auch zumindest zum Teil eine persönliche Story.

Sci-Fi-Autor Andy Weir vs. Star Trek

Im besagten Interview sagte Andy Weir Folgendes über Star Trek (via The Hollywood Reporter ), nachdem er sich mit dem Moderator zusammen über die Absetzung von Starfleet Academy belustigt hatte:

Ich mag Strange New Worlds. Ich finde die Serie ziemlich gut. Enterprise fand ich nicht schlecht. Ich fand sie nur etwas seltsam. Lower Decks fand ich unterhaltsam und witzig. Alle anderen können weg.

Direkt im Anschluss offenbarte sich, warum Weirs Schuss gegen Star Trek nicht nur aus reiner Fan-Frustration herrührt:

Ich habe Paramount eine Star Trek-Serie gepitcht und war mit den Showrunnern aller Serien in einer Zoom-Konferenz und habe mich lange mit [Executive Producer Alex Kurtzman] unterhalten. Ich mag viele der neuen Star Trek-Serien nicht. Er ist als Person ein echt netter Kerl. Aber gleichzeitig sind diese Serien scheiße. Er ist ein netter Kerl. Aber sie haben meinen Vorschlag abgelehnt, also, na ja, scheiß auf sie.

Bereits vor acht Jahren clashte Weir mit dem progressiven Star Trek-Ethos, als er sich im Interview mit Futurism ganz generell gegen Sozialkommentare in der Science-Fiction aussprach und meinte: "Ich will einfach nur zusehen, wie Romulaner und die Föderation aufeinander schießen."

Aktuell steht das Star Trek-Franchise wieder am Scheideweg, denn hinter den Kulissen von Paramount tut sich geschäftlich gerade einiges, das sich auch auf die Weltraumabenteuer von USS Enterprise und Co. auswirken wird.

Kritik an Andy Weirs Podcast-Auftritt

Die prominente Star Trek-YouTuberin Jessie Gender reagierte, wie viele andere Trekkies und Sci-Fi-Fans, in den sozialen Medien auf Weirs kontroverses Interview: "Auch wenn Weir selbst kein Fanatiker ist, ist es angebracht, ihn dafür zu kritisieren, dass er seine Popularität nutzt, um einen Fanatiker zu legitimieren."

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Podcaster Matt Jarbo hingegen richtete sich direkt an die Regisseure der aktuellen Weir-Verfilmung:

Tut mir leid, [Phil Lord und Chris Miller], ich kann [Der Astronaut] beim besten Willen nicht unterstützen, nachdem Andy Weir mit dem bekannten Troll Critical Drinker gestreamt hat. Dieser Mann versucht seit Jahren, alles zu zerstören, wofür ihr steht, und ihm das einfach so durchgehen zu lassen, geht zu weit.

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Und auch im Star Trek-Subreddit zeigen sich einige Trekkies verblüfft über Weirs Aussagen und Wahl des Interview-Partners. Ein User schrieb etwa: "Bessere Autoren als Andy haben schon schlechte Star Trek-Drehbücher und -Treatments abgeliefert." Darüber lassen sich einige Versionen folgender Redditor- Aussage finden: "Sobald ich 'im Critical Drinker Podcast' las, war mir die Meinung dieses Typen völlig egal."