Der vielleicht skurrilste Star Trek-Cameo aller Zeiten: Hinter diesem Fischkostüm versteckte sich ein absoluter Mega-Star

In 60 Jahren Star Trek gewinnt dieser Gastauftritt mühelos den Preis für den skurrilsten Cameo aller Zeiten: Kaum ein Fan ahnt, wer sich 1989 hinter diesem Fischkostüm versteckte.

In 60 Jahren gab es einige Chancen für denkwürdige Gastauftritte in Star Trek. Während ein Hollywood-Star bis heute von seinem Star Trek-Co-Star schwärmt, halten sich andere in Hinsicht auf ihre Auftritte lieber bedeckt. So auch Mick Fleetwood, Mitbegründer der ikonischen Band Fleetwood Mac. Dieser hatte einen Gastauftritt in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert, der skurriler kaum sein könnte.

Mick Fleetwood ist ein riesiger Star Trek-Fan

Die 19. Folge der 2. Staffel trägt im Deutschen den imposanten Namen Andere Sterne, andere Sitten (OT: Manhunt) und handelt von Lwaxana Troi (Majel Barrett), die an Bord der Enterprise kommt, um ihre Tochter Deanna (Marina Sirtis) zu besuchen und sich nebenbei auch direkt einen Ehemann zu angeln. Als sei das Flirten mit dem Captain (Patrick Stewart) nicht bereits genug, deckt Lwaxana mit ihren telepathischen Fähigkeiten außerdem mal eben noch einen terroristischen Anschlag auf.

Dieser soll von zwei antedeanischen Delegierten verübt werden, die drauf und dran sind, sich aus dem Transporterraum zu beamen – Pech gehabt, einer der Fischmenschen darf sich noch beschweren, dann werden beide auch schon von Sicherheitsoffizier Worf (Michael Dorn) verhaftet und abgeführt. Beim entrüsteten “Skandal!”-rufenden Antedeaner handelt es sich um niemand anderen als den Musiker Mick Fleetwood. Dieser erinnert sich in einem Interview mit der Zeitung Vancouver Sun 2015 an seinen Gastauftritt:

Ich habe Star Trek schon immer geliebt. [...] Ich habe einen Antedeaner gespielt. Halb Mensch, halb Fisch. Nicht, dass es eine große Rolle gewesen wäre, aber ich fand es toll, dass ich in irgendeiner Form dabei sein durfte. [...] Also habe ich mir den Bart abrasiert und hatte jede Menge Spaß.

So kam der Fleetwood Mac-Gründer an einen Star Trek-Gastauftritt

Fleetwood Mac erfreute sich zum Zeitpunkt des Star Trek-Drehs bereits großer Berühmtheit. Mit Hits wie "Go Your Own Way", "Dreams” und “The Chain” hatte die Band die Charts erobert und sich einen bis heute währenden Legendenstatus verschafft. Trotzdem brauchte Mick Fleetwood als Mitbegründer, Namensgeber und Drummer der Band die Hilfe von Vitamin B, um an eine Rolle in seiner Lieblingsserie zu gelangen. Seine Schwester Susan Fleetwood war berühmte Theater-Darstellerin und sprang für ihren Bruder ein, wie er berichtet:

Der Typ, der den Kapitän spielt, Patrick Stewart, war ein guter Freund meiner Schwester Susan, die leider nicht mehr unter uns weilt. Sie war jedoch eine sehr bekannte Shakespeare-Schauspielerin. Er kannte Susan, und sie hatten gemeinsam studiert, daher war er während der Dreharbeiten sehr nett zu mir. Ich war im Grunde genommen ein Trottel, während ich tat, was ich tat.

Nicht jeder kann von sich behaupten, ein Teil seiner Lieblingsserie zu sein – und noch weniger traten dabei mit riesigen Fischaugen und einem erstaunten “Oh!”-Gesicht auf ein Transporter-Padd. Wer sich die skurrile Szene in voller Länge zu Gemüte führen möchte, findet Staffel 2, Folge 19 von Star Trek: The Next Generation wie auch alle anderen Serien bei Paramount+ im Streaming-Abo.