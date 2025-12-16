Star Trek-Nachschub und Rückkehr in die beste Fantasy-Welt: Das sind die 15 besten Serien im Januar

Wir durchstöbern die neuen Serienstarts von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im Januar 2026 und stellen euch die 15 wichtigsten Highlights für die Streaming-Merkliste vor.

Wer sich bereits an den aufregenden Dezember-Starts sowie den besten Serien 2025 sattgesehen hat, kann sich pünktlich zum Beginn des neuen Serienjahres im Januar 2026 auf die nächsten spannenden Neuheiten und Geheimtipps bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. freuen.

Damit ihr euch nicht planlos auf unzählige neue Serien-Staffeln im Januar stürzen müsst, haben wir euch die 15 aufregendsten Neustarts des Monats herausgesucht. Egal, ob Fantasy-Abenteuer, Science-Fiction, historische Romantik oder Superhelden: Hier sollte für jeden Serienfan etwas dabei sein.



Podcast: Die besten neuen Serienstarts im Januar bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Das größte Ereignis für Serienfans dürfte im Januar der Start von HBO Max sein, was nach fast sechs Jahren Verzug endlich auch in Deutschland verfügbar wird. Die neue Streaming-Heimat zukünftiger HBO-Serien entzückt im Launch-Monat gleich mit drei Highlights: eine fesselnde Echtzeit-Krankenhausserie, ein mitreißender Thriller mit Succession-Star Sarah Snook und Dakota Fanning sowie die Rückkehr in die Fantasy-Welt von Westeros (dessen Vorgänger Game of Thrones im Ranking der besten Fantasy-Serien des Jahrtausends unangefochten auf Platz 1 steht).

Während Netflix die 4. Staffel des Romance-Hits Bridgerton auftischt, meldet sich bei Disney+ das Marvel Cinematic Universe mit einem kurzweiligen Hollywood-Trip zurück. Science-Fiction-Fans bringt der Start ins neue Jahr zudem das nächste Kapitel aus dem Star Trek-Universum, das einen Voyager-Fanliebling ins 32. Jahrhundert verfrachtet. Diese und weitere Highlights stellen wir euch im Podcast vor:

Serien-Highlight bei MagentaTV im Januar: The Rainmaker

The Rainmaker - S01 Trailer (Deutsch) HD

