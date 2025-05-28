"Der erfolgreichste Fehlschlag der TV-Geschichte": Warum erst niemand Star Trek schauen wollte, die Serie eingestellt wurde, und erst dann in 170 Ländern durchstartete

Wie sähe die Science-Fiction-Welt ohne die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise aus? Heute schwer vorstellbar, doch tatsächlich wurde Star Trek nach dem offiziellen Start schon nach nur drei Staffeln abgesetzt.

Kaum eine Sci-Fi-Serie ist heute so ikonisch wie die Abenteuer um Captain Kirk (William Shatner), Commander Spock (Leonard Nimoy) und Dr. McCoy (DeForest Kelley). Ab 1966 bereiste die Crew in Raumschiff Enterprise das Weltall, um “neue Welten, neues Leben und neue Zivilisationen” zu erforschen.

Bis heute wächst das millionenschwere Franchise stetig weiter an. Star Trek schrieb mehrfach Fernsehgeschichte – doch die Anfänge der Serie waren mehr als bescheiden.

Die Star Trek-Originalserie fuhr keine guten Quoten ein

Bei ihrem TV-Start 1966 konnte Star Trek zunächst viele Zuschauer:innen für sich gewinnen. Die Zahlen sanken jedoch rapide, sobald auf den anderen Sendern ernsthafte Konkurrenz erschien. Laut Slashfilm fiel die Serie auf Platz 51 der beliebtesten Programme, womöglich da sie “zu skurril, zu intellektuell oder sogar zu nachdenklich für den Mainstream” war.

Der Sender NBC hielt die Serie trotzdem am Leben, da sie ein ungewöhnlich junges Publikum erreichte. Auch gebildete und gut verdienende Männer fanden Gefallen an der Serie: Zwei Staffeln lang durfte sich Showrunner Gene Roddenberry an Star Trek austoben, obwohl die Publikumszahlen stetig im unteren Bereich blieben. Erst dann verlor NBC die Geduld und wollte die Show absetzen.

Fans retteten Star Trek zunächst vor der Absetzung – doch das Ende war besiegelt

Bereits damals zeichneten sich die wenigen Star Trek-Fans durch bemerkenswerte Treue zur Serie aus. Eine große Briefkampagne an NBC sorgte dafür, dass eine 3. Staffel bewilligt wurde: Diese musste jedoch mit einem kleineren Budget auskommen. Die Zuschauerzahlen blieben auch im dritten Jahr im unteren Bereich. Und so kam die Serie 1969 nach insgesamt 79 Episoden zu ihrem Ende.

Wie konnte es also dazu kommen, dass Star Trek knapp 30 Jahre später von TV Guide zur kultigsten Sendung aller Zeiten ernannt wurde? Die Antwort lautet Syndication. Dabei werden die Rechte für die Ausstrahlung einer Sendung von einem Sender an andere Netzwerke verkauft: So geschah es auch mit Star Trek.

Plötzlich liefen überall Wiederholungen der schrulligen Produktion, und auch in Europa eroberte die Sci-Fi-Serie den Markt im Sturm. In 170 Ländern wurden Kirk & Co. nach und nach ausgestrahlt. Mehr Leute wurden auf Star Trek aufmerksam und wurden Teil der Trekkie-Fangemeinde: Schließlich war der Hype so groß, dass die ikonischen Charaktere zehn Jahre nach der Absetzung für Star Trek - Der Film ins Kino zurückkehrten.

Kein Wunder, dass Histor y Raumschiff Enterprise als den "erfolgreichsten Fehlschlag der TV-Geschichte" bezeichnet.

Heute ist Star Trek eines der größten Sci-Fi-Universen der Welt

Im Jahr 1986 startete mit Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert das erste Spin-off. Unzählige ikonische Star Trek-Zitate und Anspielungen haben es in die Popkultur geschafft und es folgten viele weitere Filme und Serien, die bis heute Bestand haben. Aktuell warten wir auf neue Folgen von Star Trek: Strange New Worlds und den Start der neuen Serie Star Trek: Starfleet Academy.

Star Trek prägte das Sci-Fi-Genre wie kaum ein anderes Franchise (außer Star Wars), und das obwohl zu Beginn alles anders aussah. Ein Faktor hat sich jedoch über die Jahre hinweg gehalten: Die Leidenschaft der Trekkies.

Sämtliche Star Trek-Folgen streamen bei Paramount+ im Abo.