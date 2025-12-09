Star Trek-Star beantwortet wichtige Frage über die neue Serie, die vor allem Voyager-Fans unter den Nägeln brennt

Star Trek-Holodoktor Robert Picardo vom Raumschiff Voyager kehrt für Star Trek: Starfleet Academy zurück. Aber welche Version des Hologramm sehen wir im 32. Jahrhundert?

Anfang nächsten Jahres kommt die brandneue Sci-Fi-Serie Star Trek: Starfleet Academy auf den Schirm. Neben Oscarpreisträgerin Holly Hunter als Captain und Leiterin der Ausbildungsstätte tritt darin auch Fanliebling Robert Picardo auf, den Trekkies längst als Doktor vom Raumschiff Voyager kennen und lieben. Ein Fan kam nun dazu, den zurückkehrenden Schauspieler eine wichtige Frage dazu zu stellen: Welche Version des Holodoktors dient im 32. Jahrhundert als medizinischer Offizier?

Star Trek-Doktor Robert Picardo bestätigt: Er spielt den Original-Doktor von der Voyager

Voyager-Fans werden ahnen, warum die Frage relevant ist: Das MHN (Medizinisch-Holografisches Notfallprogramm) wird zu Beginn der Serie aktiviert, nachdem der menschliche Arzt des Raumschiffs ums Leben kam und dient sieben Staffeln lang auf dem Weg vom Delta- zum Alpha-Quadranten. In Staffel 4 Folge 23 (Der Zeitzeuge) lernen wir allerdings ein Backup des Doktors kennen, das 700 Jahre in der Zukunft von einer außerirdischen Zivilisation aktiviert wird, die das Wirken von Captain Janeway (Kate Mulgrew) und der USS Voyager historisch nachvollziehen will.

Auf Threads fragte ein Fan nun berechtigterweise, um welche Version des Doktors sich in Starfleet Academy handelt. Schließlich wäre die Backup-Kopie zeitlich näher an der fernen Zukunft des Star Trek: Discovery-Ablegers dran. Robert Picardo antwortete folgendermaßen:

Das ursprüngliche MHN von der Voyager. Aber es ist eine ausgezeichnete Frage. Ich erinnere mich, dass ich mich das schon lange fragte, noch bevor ich das erste Drehbuch gesehen habe.

Was das konkret bedeutet: Der Doktor von der Starfleet Academy ist mit sämtlichen Erinnerungen aus sieben Staffeln Star Trek: Raumschiff Voyager ausgestattet. Im Sommer nannte er seine über 800 Jahre alte KI-Serienfigur auch noch "den Yoda des Star Trek-Franchise" (via TrekMovie ).

Zuletzt war das MHN übrigens in der Animationsserie Star Trek: Prodigy zu sehen, wo es auch von Picardo persönlich vertont wurde. Und wer schon mal einen genaueren Blick auf den Holodoktor in seinem neuen Job werfen will, kann sich bereits vier Minuten von Star Trek: Starfleet Academy als Video ansehen.

Star Trek: Starfleet Academy lässt nicht mehr lange auf sich warten

Die neue Serie Star Trek: Starfleet Academy geht am 15. Januar 2026 mit den ersten zwei Episoden bei Paramount+ online. Insgesamt wird die 1. Staffel aus zehn Folgen bestehen und eine weitere Season wurde auch schon mitbestellt.