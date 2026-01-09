Star Trek-Star Kate Mulgrew ist immer noch sauer wegen Absetzung – jetzt äußert sie sich trotzdem zur Janeway-Serie

Über die Absetzung der Animationsserie Star Trek: Prodigy kann Kate Mulgrew sich immer noch aufregen. Eine eigene Janeway-Serie ist trotzdem noch nicht vom Tisch.

Sieben Staffeln lang kommandierte Star Trek-Star Kate Mulgrew das Raumschiff Voyager als Captain Kathryn Janeway durch den weit entfernten Deltaquadranten, um ihre Sternenflotten-Crew zurück nach Hause zu bekommen. Danach mischte sie in der Animationsserie Star Trek: Prodigy blicken, die trotz allerlei Zuspruch frühzeitig abgesetzt wurde. Eine Tatsache, über die sich die Schauspielerin immer noch regelmäßig aufregen kann, wie unter anderem TrekMovie letztes Jahr berichtete.

Eine Frage bleibt jedoch offen: Wird nach Star Trek: Picard auch noch Star Trek: Janeway für Paramount+ produziert?

Kate Mulgrew gibt Update zu Star Trek: Janeway

Schon 2024 gab Mulgrew zu Protokoll, nur für eine Janeway-Serie zurückzukehren, wenn das Drehbuch "absolut exquisit und dicht" ist. In der Zwischenzeit hat sie bereits einen konkreten Pitch abgelehnt, wie TrekMovie diese Woche von der Star Trek: Starfleet Academy-Premiere berichtet, wo die Darstellerin zugegen war. "Ich glaube, es war irgendwas … im Wilden Westen oder so. Ich hab's nicht ganz kapiert." Gleichzeitig meinte sie, Star Trek: Janeway werde noch immer mit Produzent Alex Kurtzman diskutiert:

Alex und ich sind im Gespräch. [...] Wenn es gut ist, ist es möglich. Aber es müsste schon etwas ganz Besonderes sein.

Ich denke einfach, es ist sehr, sehr wichtig, an dem festzuhalten, was wir hier tun, nämlich die Botschaft der Hoffnung, die Mission voller Versprechen, Spannung und Gefahr. Janeways Geist ist der eines Menschen, der jederzeit überall hingehen kann, im Handumdrehen. Und ich würde gerne darauf zurückkommen, aber nur, wenn es ausgezeichnet ist.

Mulgrew ist ihre Sternenflottenkommandantin, die in Live-Action-Form zuletzt als Admiral Janeway in Star Trek: Nemesis von 2002 zu sehen war, offensichtlich immer noch sehr wichtig. Weiter meinte sie zu ihren Bedingungen für eine Rückkehr:Denkbar wäre theoretisch auch ein Gastauftritt in der neuen Starfleet Academy-Serie, die am 15. Januar auf Paramount+ anläuft. Ihr ehemaliger Kollege Robert Picardo spielt darin erneut den Holo-Doktor vom Raumschiff Voyager und mit ein bisschen Zeitreise oder ähnlichen Sci-Fi-Machenschaften könnte auch Janeway dabei sein. Nur wäre Fans sicher lieber, eine so ikonische Figur nicht im Rahmen eines einfachen Cameo- oder Gastauftritts zu verbraten.

Vor etwa einem Jahr äußerte sich Raumschiff Enterprise-Star William Shatner ganz ähnlich zu einem potentiellen Star Trek: Kirk-Projekt. Dazu meinte der mittlerweile 94-jährige (!) Schauspieler, der nebenbei im wahren Leben zur ältesten Person wurde, die jemals in den Weltraum geflogen ist: "Wenn Kirk zurückkommt, muss es etwas bedeuten. Es muss die Serie sein." Allein vom Zeitlichen her scheint eine Janeway-Serie mittlerweile bessere Chancen zu haben.

Wo kann man Star Trek: Raumschiff Voyager derzeit streamen?

Nachdem die Star Trek-Serien diese Woche Netflix verlassen haben, kann man Raumschiff Voyager mit Kate Mulgrew und Co. noch bei WOW/Sky Go und natürlich bei Paramount+ streamen, wo das komplette Franchise zu Hause ist.

