Star Trek-Star Richard Riehle im Alter von 76 Jahren gestorben – er spielte drei verschiedene Rollen in dem Sci-Fi-Universum

Wenige Schauspielende können auf ein dermaßen umfassendes Schaffen verweisen. Richard Riehle ist im Alter von 76 Jahren von uns gegangen. Er war in über 400 Filmen und Serien zu sehen.

Richard Riehle ist tot. Das berichtet Variety übereinstimmend mit anderen Branchenseiten. Der US-amerikanische Schauspieler ist am 15. Oktober 2026 in seiner Heimat Los Angeles eines natürlichen Todes gestorben. Er wurde 78 Jahre alt und hinterlässt seine Frau, Jane Latham, und vier gemeinsame Kinder.



In einem Statement seiner Agentur heißt es:

Als herausragender Schauspieler, dessen Karriere in Theater, Film und Fernsehen sich über fast fünf Jahrzehnte und mehr als 400 Projekte erstreckte, hinterlässt Richard ein außergewöhnliches Vermächtnis.

Über sein immenses Talent hinaus wird man sich an seine aufrichtige Güte, seine grenzenlose Freundlichkeit und seine unerschütterliche Großzügigkeit erinnern, insbesondere gegenüber aufstrebenden Schauspielern und Filmemachern, die er bei jeder Gelegenheit ermutigte und unterstützte. Unsere Branche hat ein außergewöhnliches Talent verloren, und unsere Gemeinschaft hat einen wahrhaft wunderbaren Menschen verloren.

Theater, Film und Fernsehen: Richard Riehle brauchte mehrere Anläufe, um in Hollywood durchzustarten

Riehle wurde am 12. Mai 1948 in Menomonee Falls, Wisconsin geboren und besuchte die University of Notre Dame sowie die University of Minnesota. Schon damals stand er auf der Bühne, etwa in Aufführungen von Klassikern wie Antigone und Romeo und Julia. Später folgte ein Schauspielstudium an der Academy of Dramatic Art in Rochester sowie ein Engagement beim Meadowbrook Theater in Michigan.

Vor der Kamera war Richard Riehle erstmals in dem 1975 erschienenen Western Rooster Cogburn zu sehen, der mit Hollywood-Stars wie John Wayne und Katharine Hepburn aufwartete. Riehles Rolle war jedoch so klein, dass sie nicht einmal im Abspann des Films auftauchte. Zwei Jahre später folgte der Abenteuerfilm Joyride mit Melanie Griffith und Robert Carradine. Hollywood war aber noch nicht bereit für ihn.

Somit widmete Riehle die nächsten Jahre seiner Karriere dem Theater und spielte unter anderem am Broadway. Erst eine Dekade später konnte er Fuß in der Traumfabrik fassen, ehe er in den 1990er Jahren zu einigen namhaften Produktionen stieß, etwa Von Mäusen und Menschen (1992), Auf der Flucht (1993), Chaos! Schwiegersohn Junior im Gerichtssaal (1995), Einsame Entscheidung (1996) und Rent-A-Man (1999).

Aus dieser Zeit stammt ebenfalls seine bekannteste Rolle: In der schwarzhumorigen Satire Alles Routine aka Office Space übernahm er 1999 den Part von Tom Smykowski, der bei der Softwarefirma Initech als Bindeglied zwischen den Ingenieuren und der Kundschaft steht, wobei er seinen Job selbst nicht so richtig erklären kann. Umso mehr betont er seine "People Skills" und völlig absurde Geschäftsideen.

Besonders in der Popkultur eingeprägt hat sich sein Pitch für eine Matte, auf der man im wahrsten Sinne des Wortes zu voreiligen Schlussfolgerungen springen kann. Es ist so naiv-unschuldig wie bescheuert – und zementierte Tom Smykowski als Sinnbild sinnloser Bürokratie. Riehle brillierte in der Rolle mit messerscharfem Timing und einer genialen Mischung aus Verzweiflung, Selbstüberschätzung und unfreiwilliger Komik.

Star Trek: Richard Riehle hat dreimal seinen Abschluss an der Akademie der Sternenflotte gemacht

Abseits des Büroalltags dürfte Richard Riehle vor allem Star Trek-Fans bekannt sein, immerhin erforschte er dreimal die unendlichen Weiten des Weltraums. Seinen ersten Auftritt hatte er als Ratsleiter Batai in Das nächste Jahrhundert (Das zweite Leben), danach als Seamus-Hologramm in Raumschiff Voyager (Fair Haven und Das Geistervolk) und als Doktor Jeremy Lucas in Enterprise (Cold Station 12 und Die Augments).

Darüber hinaus verkörperte Riehle von 2001 bis 2005 Walt Finnerty in der Sitcom Keine Gnade für Dad und gastierte in Serien wie Navy CIS, The Middle und The West Wing. Weitere Stationen seiner Filmografie sind Komödien vom Schlage Die Hochzeits-Crasher (2005) und Brautalarm (2011). Laut der IMDb, der Internet Movie Database, war Riehle Zeit seines Lebens in 430 veröffentlichten Filmen und Serien zu sehen.

Besonders faszinierend: Richard Riehle war Hollywoods Lieblingsschauspieler, wenn es darum ging, Santa Claus zu besetzen. Laut Entertainment Weekly hat er den Weihnachtsmann elf Mal gespielt, von The Hebrew Hammer (2003) und Santa Pfotes großes Weihnachtsabenteuer (2010) über Harold & Kumar – Alle Jahre wieder (2011) und The League (2012) bis zu Two and a Half Men (2014).