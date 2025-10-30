Star Trek-Star will abgesetzte Serie zurückbringen: Das ist der Plan für die Enterprise-Fortsetzung

Obwohl Star Trek: Enterprise bereits vor 20 Jahren abgesetzt wurde, wird weiter um ein Spin-off gekämpft: Wir verraten euch, worum es in Star Trek: Unity gehen soll.

Star Trek: Enterprise brachte uns vier Staffeln lang zurück in die Vergangenheit des riesigen Sci-Fi-Universums. Nach der Erfindung des Warp-Antriebs startet erstmals eine menschliche Besatzung die Reise ins All und erforscht fremde Welten und Zivilisationen.

Nach vier Staffeln wurde das Prequel 2005 abgesetzt. Die Charaktere traten seitdem nur noch als unerwartete Cameos in anderen Star Trek-Serien auf. Doch Autor Michael Sussman und Hauptdarsteller Scott Bakula kämpfen weiter um ihre Idee für ein Spin-off: In Star Trek: Unity wollen sie die Enterprise-Story fortsetzen und die frühen Anfänge der Föderation ausmalen.

Star Trek: Unity könnte die Wurzeln der Föderation erforschen

Bei einem Interview-Panel auf einer Convention sprach Scott Bakula laut TrekMovie die Vision an, die er und Sussman mit ihrem Herzensprojekt verfolgen. Bakula hatte in allen vier Staffeln den Kapitän der Enterprise NX-01, Captain Archer, verkörpert, und würde für die Serie in seine alte Rolle zurückkehren.

In der Serie wäre Archer dann kein Captain mehr, sondern der erste Präsident der Föderation. Auch wenn Bakula keine konkreten Ideen für Star Trek: Unity anspricht, so beschreibt er doch zumindest, was er sich für Enterprise gewünscht hätte:

Das Ziel war eigentlich, dass sich das alles etwas langsamer entwickelt und Archer langsam die Grundzüge der Föderation ausarbeitet. Und ich glaube, das wäre wirklich sehr spannend gewesen. Es tut mir leid, dass wir das nicht wirklich umsetzen konnten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alte Star Trek-Bekannte könnten zurückkehren

Autor Mike Sussman gab sich in einem anderen Panel weniger zurückhaltend: Er diskutiert bereits konkrete Ideen für die Serie. Archer hätte in seiner Vision eine Familie mit erwachsenen Kindern – der Fokus läge trotz alter Bekannter jedoch auf einem neuen Cast.

Man sieht vielleicht einige bekannte Gesichter, bekannte Spezies, bekannte Schiffe, aber was mich an dieser Ära so begeistert, ist, wie offen sie ist. Zwischen Enterprise und Discovery liegt etwa ein Jahrhundert, über das wir fast nichts wissen.

Seine Ausführungen klingen nach einer Serie mit ernsthaftem politischen Ansatz anstatt der üblichen Weltraum-Abenteuer: Er würde offenbar gern die Einführung der obersten Direktive und den Romulanischen Krieg als Wendepunkt der Föderation aufgreifen. Ein erwachsenes Star Trek in jeder Hinsicht.

Wann kommt Star Trek: Unity?

Aktuell ist das Spin-off nichts weiter als ein loses Konzept. Obwohl ein Star Trek-Autor und ein Hauptdarsteller an Bord sind, lehnte Paramount diesen Sommer einen ersten Pitch ab. Das Konzept sei zu nah an der neuen Serie Star Trek: Starfleet Academy und könnte zu ungewollten Überschneidungen führen.

Sussman und Bakula geben aber nicht auf: Auch wenn die Serie aktuell nur ein fiktives Herzensprojekt ist, so glauben sie daran, dass Star Trek: Unity ein Teil des zukünftigen Streaming-Angebots von Paramount+ werden könne. Sussman schließt: “Mir sind schon verrücktere Dinge passiert.”