Star Trek-Star will Teil 4 der Filmreihe unbedingt: Jetzt hat er J.J. Abrams kontaktiert

Der letzte Star Trek-Kinofilm wurde vor sage und schreibe zehn Jahren gedreht. Zachary Quinto ergriff für Teil 4 nun eigenhändig Initiative und schrieb Regisseur J.J. Abrams.

Während Star Trek-Serien auf Paramount+ permanent Nachschub liefern, herrscht auf der Kinoleinwand seit fast zehn Jahren Sendepause. Das ärgert nicht nur Fans, die sich schon lange einen Nachfolger zu Star Trek Beyond wünschen, sondern auch Spock-Darsteller Zachary Quinto. Der ist längst bereit, erneut mit spitzen Ohren vor die Kamera zu treten, und wurde jetzt aktiv, um den Sci-Fi-Ball bezüglich Star Trek 4 ins Rollen zu bringen.

Star Trek-Star Zachary Quinto will Star Trek 4 und ergriff die Initiative

Quinto betonte im Interview mit Collider , wie viel Lust er auf einen weiteren Film mit seiner Enterprise-Crew unter Chris Pine als Captain Kirk wäre. Große Hoffnung hat er vor allem jetzt nach der Fusion von Paramount und Skydance, der einen weiteren Teil der ikonischen Sci-Fi-Reihe ermöglichen könnte:

Es ist zehn Jahre her, seit wir den letzten Film gemacht haben, und neun Jahre, seit er herauskam, und ich denke, es wäre eine wirklich wunderbare Art, dieses Kapitel der Geschichte und der Charaktere zu schließen, die wir alle lieben und von denen wir so viel Freude hatten, sie zu verkörpern.

Der US-Schauspieler, den man auch aus Serien wie Heroes, American Horror Story und Brilliant Minds kennt, belässt es aber nicht bei reinem Hoffen und wendete sich mit seinem Star Trek-Wunsch an Filmemacher J.J. Abrams, der die Reboot-Filmreihe der sogenannten Kelvin-Zeitline mit Star Trek (2009) lostrat.

Ich habe J.J. diese Woche tatsächlich eine E-Mail geschickt und gesagt: 'Hey, das wäre wirklich aufregend.' Ich denke, die Fans wären wirklich offen dafür und würden einen letzten Film sehr begrüßen. Wir haben lange genug darüber gesprochen, dass es jetzt an der Zeit scheint, es voranzubringen. Also, ich trommel dafür, so gut ich kann.

Star Trek 4 könnte diverse Sci-Fi-Geschichten als Abschluss bringen

An verschiedenen Ansätzen für Star Trek 4 mangelte es in den vergangenen Jahren nicht. Neben einer mutmaßlich blutigen Ab-18-Version von Quentin Tarantino waren bereits drei weitere Filmemacher mit einem Konzept für die Fortsetzung beschäftigt, aber keines davon kam aus der frühen Entwicklungsphase heraus. Quinto dazu:

Es gibt so viele Möglichkeiten in den Geschichten, die wir erzählen könnten. Ich denke, es ist etwas ganz Wunderbares, zu Charakteren zurückzukehren, mit denen wir alle eine Geschichte haben, und zu denen wir eine echte tiefe Verbindung und eine liebevolle Beziehung haben. Ich hoffe, dass wir es können, und ich hoffe, dass wir es tun.

Die ersten drei Filme aus der Kelvin-Zeitlinie findet ihr bei Paramount+, WOW/Sky Go und Amazon im Stream.