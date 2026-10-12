Die neuste Star Trek-Serie hat ihre Finalstaffel für Anfang 2027 angekündigt – hier sind erste Bilder

Eine der letzten beiden Star Trek-Serien hat jetzt einen Startmonat für die 2. und auch schon finale Staffel bekommen. Gut möglich, dass wir danach sehr lange auf Nachschub aus dem Franchise warten müssen.

Wer in der letzten Zeit einen Blick in unsere ultimative Franchise-Übersicht geworfen hat, weiß längst: Es gibt aktuell nur noch zwei verbliebene Star Trek-Serien: Strange New Worlds, deren Finalstaffel irgendwann im nächsten Jahr ansteht, und Starfleet Academy, deren 2. und ebenfalls letzte Staffel laut Deadline im März 2027 auf Paramount+ landen wird. Das ist aber noch nicht alles.

Star Trek: Starfleet Academy besetzt 2 weitere Cast-Mitglieder für die Finalstaffel

Das Update zum letzten Kapitel von Star Trek: Starfleet Academy erreicht uns nach dem Panel auf der New York Comic Con. Zu dieser Gelegenheit wurden auch erste Bilder aus der kommenden Season veröffentlicht, die zwei neue Gesichter im Cast offenbaren. So wird Bill Nighy (About Time) als Nyk Ake mitmischen, der entfremdete Vater von Holly Hunters Serienfigur Captain Ake, während Rosemarie DeWitt (Smile 2) Laytha Sadal spielen wird, ihres Zeichens die First Lady von Betazed und Mutter von Studentin Tarima (Zoë Steiner). In beiden Fällen handelt es sich um Gastrollen.

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Laut TrekMovie wurde darüber hinaus schon im Sommer während der San Diego Comic-Con bekannt, dass der britische Schauspieler Ruaridh Aldington (Dirty Boy) in Staffel 2 als Hauptdarsteller hinzukommt. Er spielt ein mysteriöses Alien, dem die Kadett:innen der Starfleet Academy während einer Außenmission begegnen, und scheint enorm wichtig für die Finalstaffel zu werden, wie ein Blick in die Synopsis verrät.

Wovon Staffel 2 von Starfleet Academy handeln wird

Eine offizielle Story-Beschreibung haben wir auch schon für die im Frühjahr 2027 startende Season von Star Trek: Starfleet Academy. Darin heißt es:

Die 2. Staffel von Star Trek: Starfleet Academy begleitet unsere Kadetten in ihr zweites Jahr an Bord der USS Athena. Dort werden ihre Vorstellungen von Führung, Freundschaft, Romantik und Moral auf die Probe gestellt, während sie sich mit aufkeimenden Rivalitäten, heiklen diplomatischen Verhandlungen, einem hart umkämpften, schulweiten Wettbewerb und der Ankunft eines geheimnisvollen neuen Kadetten auseinandersetzen müssen – dessen Existenz Fragen aufwirft, die weit über den Unterrichtsalltag hinausreichende Konsequenzen haben könnten.

Wenn Staffel 2 von Starfleet Academy und Staffel 5 von Strange New Worlds im nächsten Jahr beendet sind, könnte es jedoch zu einer längeren Durststrecke kommen. Der Grund ist hinter den Kulissen von Paramount zu finden, die laut Deadline gerade erst das kontroverse OK bekommen haben, sich Warner Bros. einzuverleiben. Dadurch befindet sich die Industrie im Umbruch, und viele Zukunftsprojekte liegen vorerst auf Eis oder werden erst nach der vollzogenen Fusion entschieden.

Wer mehr dazu erfahren will, hört in unsere passende Streamgestöber-Folge hinein:

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