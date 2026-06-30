Star Trek-Stars ziehen über den Nemesis-Regisseur her: "Er besaß absolut kein Gespür für den Umgang mit Menschen"

Einige Star Trek-Stars hatten nicht die allerbeste Zeit beim Dreh von Nemesis, dem zehnten Film der Kinoreihe. Das hatte vor allem mit dem Regisseur zu tun.

Wenn es um die Kinofilme des langjährigen Science-Fiction-Franchise geht, ist Star Trek X: Nemesis von 2002 nicht unbedingt ein Fan-Favorit. Der zehnte Streifen besiegelte das Ende der Reihe über die Crew aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert, woraufhin Trekkies bis zum Reboot Star Trek von 2009 warten mussten.

Doch nicht nur Fans haben das ein oder andere Weltraumhühnchen mit Nemesis zu rupfen, auch für einige Stars war es nicht gerade ein Spaziergang auf dem Holodeck. Das enthüllten Riker-Darsteller Jonathan Frakes und Data-Darsteller Brent Spiner diesen Monat in ihrem Podcast Dropping Names with Brent and Jonny, in dem Co-Star Ron Perlman zu Gast war.

Star Trek: Nemesis-Regisseur Stuart Baird war der falsche Mann für den Job

Ron Perlman kennt man nicht nur als Hellboy-Höllenheld oder Sons of Anarchy-Biker. Der Schauspieler war auch unter jeder Menge Alien-Make-up als Remaner in Star Trek: Nemesis zu sehen. Wie er im Podcast mit Frakes und Spiner verriet, hatte er dabei sehr viel Spaß an der Zusammenarbeit mit Tom Hardy, für den die Rolle als schurkischer Picard-Klon der erste große Film war. Allerdings wurde der Nachwuchs-Star wohl nicht sehr gut von Regisseur Stuart Baird behandelt, der nur aus einem einzigen Grund am Set gewesen sein soll. Perlman dazu:

Ich meine, er war kein Regisseur. Er war ein verdammter Editor, dem das Studio einen Gefallen schuldete. Und er meinte: 'Wollt ihr euch revanchieren? Dann lasst mich einen Film drehen.'

Baird hatte seit den 70ern mehrere große Filme im Schneideraum perfektioniert, wenn nicht sogar gerettet. Darunter Das Omen, Superman, Lethal Weapon - Zwei stahlharte Profis und kurz vor seinem Star Trek-Gig Mission: Impossible 2. Als sein Sci-Fi-Film mit nur 67 Millionen US-Dollar an den internationalen Kinokassen (laut Box Office Mojo ) weit hinter den Erwartungen zurückblieb, kehrte er zum Editing zurück und arbeitete unter anderem noch an mehreren James Bond- und Tomb Raider-Blockbustern.

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Vielleicht auch besser so, denn wenn wir Frakes, Spiner und ihrem prominenten Podcast-Gast glauben wollen, hatte Stuart Baird kaum Talent für den Job des Regisseurs. So habe der Schneideprofi keinerlei Interesse gezeigt, mit der etablierten Crew zusammenzuarbeiten, um von ihrer langjährigen Erfahrung zu profitieren, und war wohl auch zwischenmenschlich ein ziemlicher Totalausfall.

Perlman weiter über das Baird-Debakel:

Er besaß absolut kein Gespür für den Umgang mit Menschen. [...] Er war kein Filmemacher. Und diese Attitüde, als könne das jeder machen. 'Lasst es uns einfach diesem Typen geben'.

Allerdings rettet einen auch nicht unbedingt jahrelange Erfahrung mit den Menschen und dem Material. Denken wir nur an den Originalcrew-Film Star Trek V, der von Raumschiff Enterprise-Legende William Shatner höchstpersönlich gedreht wurde, was der Star bis heute bereut. Auf Moviepilot hat sein Trek-Streifen nur eine 5,8 in der Community-Wertung – da kommt sogar Nemesis mit einer 6,3 besser davon.

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