Star Trek wird wahnsinnig: Im Trailer zu Strange New Worlds Staffel 4 kämpft die Enterprise gegen Weltraum-Drachen

Nächsten Monat kehrt eine ganz besondere Star Trek-Serie auf die Bildschirme zurück. Der Trailer zu Strange New Worlds Staffel 4 verrät: Es wird noch stranger.

Nachdem sich das Star Trek-Universum zuletzt mit Starfleet Academy im Young Adult-Genre ausprobierte und dafür harsche Kritik einstecken musste, gibt es jetzt wieder Grund zur Freude: Die beliebte Sci-Fi-Serie Star Trek: Strange New Worlds kehrt schon nächsten Monat zurück und enthüllt im neuen Trailer zu Staffel 4 aufregende Abenteuer für die Crew der Enterprise – mit Drachen?!

Der Trailer zu Star Trek: Strange New Worlds Staffel 4 entfesselt neue Enterprise-Abenteuer

Auch in der 4. Staffel schickt Star Trek: Strange New Worlds die Enterprise-Besatzung um Captain Christopher Pike (Anson Mount) wieder auf unterschiedlichste Einzelabenteuer, mit denen die Serie verschiedene Tonarten und Genres ausprobiert. Neben Weltraum-Cowboys verrät der neue Trailer bereits, dass die Crew unter anderem auf gefräßige Dinosaurier trifft und die Enterprise sogar unter Feuerbeschuss eines Drachen gerät.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Strange New Worlds Staffel 4:

Star Trek: Strange New Worlds - S04 Trailer (Deutsch) HD

Die wahnwitzigste Episoden-Idee hält der neue Trailer hingegen versteckt: Bereits vergangenes Jahr wurde enthüllt, dass Strange New Worlds Staffel 4 Pike und Co. nach einem Transporter-Unfall für eine ganz besondere Folge in Muppets verwandeln wird.

Zur Besetzung der 4. Staffel von Strange New Worlds gehören wie gewohnt Pikes Stamm-Crew: Spock (Ethan Peck), Una Chin-Riley (Rebecca Romijn), Nyota Uhura (Celia Rose Gooding), Christine Chapel (Jess Bush), La'An (Christina Chong), Erica Ortegas (Melissa Navia), Joseph M'Benga (Babs Olusanmokun) und Scotty (Martin Quinn). Natürlich gibt es auch ein Wiedersehen mit den Kirk-Brüdern James T. (Paul Wesley) und Sam (Dan Jeannotte).

Von der Moviepilot-Redaktion wurde Star Trek: Strange New Worlds auf Platz 15 der besten Sci-Fi-Serien seit dem Jahr 2000 und damit zur besten Star Trek-Serie dieses Zeitraums gewählt. Auch bei der Community kommt das Enterprise-Abenteuer mit einer Durchschnittswertung von 7,3 Punkten sehr gut an und zählt zu den beliebtesten Kapiteln der Star Trek-Ära bei Paramount+.

Auch interessant:

Wann startet Star Trek: Strange New Worlds Staffel 4?

In wenigen Wochen hat das Warten ein Ende: Die 4. Staffel von Strange New Worlds startet am 23. Juli 2026 bei Paramount+. Zum Auftakt gibt es die erste von insgesamt 10 neuen Episoden zu sehen, die im Wochentakt bis zum 24. September ausgestrahlt werden.

Eine 5. Staffel wurde bereits gedreht und wird Strange New Worlds 2027 mit sechs abschließenden Folgen zu Ende bringen. Dies könnte womöglich die letzte Star Trek-Serie für eine lange Zeit sein. Die Gründe dafür erklären wir euch im Podcast:

Podcast: Die Star Trek-Zukunft ist so ungewiss wie seit 20 Jahren nicht mehr

Was ist mit Star Trek los? Aktuell herrscht Ungewissheit über die Zukunft des legendären Sci-Fi-Universums. Im Podcast erklären wir die Gründe für die Krise.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Star Trek wird dieses Jahr 60, doch zu feiern gibt es wenig. Aktuell befindet sich erstmals seit einem Jahrzehnt kein Star Trek-Projekt mehr in Produktion. Wir geben euch einen Überblick über die Gründe für die ungewisse Zukunft und diskutieren, wie es für das Sci-Fi-Franchise weitergehen könnte.