Star Trek: Strange New Worlds wollte William Shatner zurückbringen – für Fortsetzung der besten Raumschiff Enterprise-Folge

Zwei Staffeln Star Trek: Strange New World stehen noch aus. Allerdings müssen wir wohl auf eine ambitionierte Episode mit Enterprise-Legende William Shatner verzichten, die man seit Jahren plante.

Die Star Trek-Serie Strange New Worlds hat schon die ein oder andere abgefahrene Folge hinter sich. Von Fantasy- bis Musical-Episoden war schon einiges dabei und auch in den letzten zwei Staffeln soll es noch mal rundgehen. So ist unter anderem ein Sci-Fi-Abenteuer geplant, in der die Crew von Captain Pike (Anson Mount) in Muppets verwandelt wird.

Die vielleicht ambitionierteste Folge, für die William Shatner als Captain Kirk zurückkehren sollte, kam aber leider nicht zustande. Wir verraten euch, was die Showrunner Akiva Goldsman und Alex Kurtzman im Sinn hatten.

Star Trek: Strange New Worlds hatte große Pläne für James T. Kirk aus der Originalserie

Im Gespräch mit Polygon gestanden die Strange New Worlds-Chefautoren ein, dass sie eine Sache bereuen, die es am Ende nicht auf den Bildschirm geschafft hat. Dabei handelt es sich um eine Episode mit dem mittlerweile 95-jährigen William Shatner, der eine Version von Captain Kirk spielen sollte, die sich in den 1930ern mit Edith Keeler (Joan Collins) aus der klassischen Raumschiff Enterprise-Episode Griff in die Geschichte zur Ruhe gesetzt hat – laut IMDb die am besten bewertete Episode der Klassikserie mit einer sehr guten 9,2 von 10 Punkten.

"Ich denke, wenn man zum Ende kommt und es gibt nichts mehr, das man tun möchte, dann ist das eher eine Enttäuschung", so Kurtzman gegenüber Polygon über die unrealisierte Episode mit Shatner. "Ich bin stolz auf jede Episode, die wir gemacht haben, aber ich habe das Gefühl, dass die besten Abendessen, zu denen man kommt, einen nicht satt zurücklassen. Sie lassen einen nach mehr verlangen."



William Shatner war zuletzt im Film Star Trek VII - Treffen der Generationen zu sehen, wo Captain Kirk einen heroischen Tod stirbt. Seine letzten Worte bereut der kanadische Schauspieler bis heute. Zuletzt war auch immer mal ein Spin-off mit dem Arbeitstitel Star Trek: Kirk im Gespräch, was aber immer unwahrscheinlicher wird.

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Wann und wie geht es mit Strange New Worlds weiter?

Die 4. Staffel von Star Trek: Strange New Worlds geht ab dem 23. Juli 2026 bei Paramount+ online, wo wöchentlich eine von zehn neuen Folgen erscheint. Danach wird es 2027 mit der 5. und letzten Season weitergehen. Möglich ist danach auch noch ein weiteres Spn-off über die Fünfjahresmission der USS Enterprise unter Captain Kirk (Paul Wesley).