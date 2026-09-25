"Feuert mich doch": Dieser Star Trek-Star hielt sich mit seiner Kritik an Raumschiff Voyager nicht zurück

Für die meisten Schauspieler ist eine feste Rolle in Star Trek der Jackpot: Doch das hielt diesen Star in Star Trek: Voyager nicht davon ab, sich jahrelang über seinen Part zu beschweren.

In 60 Jahren Star Trek haben wir einige Charaktere und Crews kennengelernt. Viele Schauspieler blieben der Serie ein Leben lang treu – und auch viele überraschende Star Trek-Gast Stars sprechen bis heute warm und voller Begeisterung von ihren Auftritten.

Eine feste Rolle bei Star Trek ging nicht nur mit mehreren Jahren festem Einkommen einher, sondern auch oft mit Folgevergütungen durch jahrelange Wiederholungen. Das hielt einen Star aus Star Trek: Raumschiff Voyager jedoch nicht davon ab, sich jahrelang lautstark über die Entwicklung seiner Figur zu beschweren: Die Rede ist von Robert Beltran, besser bekannt als Erster Offizier Chakotay.

Robert Beltran war unzufrieden mit seiner Star Trek-Rolle

Der menschliche Sternenflotten-Offizier Beltran erlebte eine bewegte Vergangenheit als Aufständischer des sogenannten Maquis, bevor seine Crew im Delta-Quadranten auf die Voyager trifft und sich mit ihr mischt. Im Laufe der sieben Staffeln dient Chakotay nicht nur als Brücke zwischen der rebellischen Splittergruppe und der Sternenflotte, sondern vereint in sich auch den Konflikt zwischen dem rigiden Sternenflotten-Protokoll und seiner freiheitsliebenden, spirituellen Natur als Mensch uramerikanischer Abstammung.

Eigentlich jede Menge Potential für spannende Charakterentwicklung: Aber Beltran beschwerte sich während seiner Zeit in der Serie immer wieder über seine Rolle. In einem Interview mit StarTrek.com sprach er 2012 offen über seine Unzufriedenheit, die vor allem in den späteren Staffeln aufkam:

Zwischen Chakotay und den anderen Figuren gab es kaum eine Beziehung. Das habe ich immer bedauert, denn da gab es viel zu entdecken.

Beltran sieht einen Bruch in späteren Voyager-Staffeln

Diese Entwicklung schiebt Beltran nicht nur auf das Ausscheiden von Darsteller:innen wie Martha Hackett oder Jeri Taylor, sondern auch auf den Auftritt neue Charaktere, für die die Serie bis heute ikonisch ist:

Ich glaube, es war für diese neuen Autoren, die dazukamen, einfach einfacher, Geschichten über den Captain und über Figuren zu schreiben, die nicht wirklich menschlich waren, wie Seven of Nine und der Doktor. Diese drei Figuren waren gewissermaßen allsehend, allwissend und allmächtig, und ich glaube, dass dadurch ein Großteil der Spannung und Dramatik verloren ging, die möglich gewesen wäre [...].

Dass Chakotay in den letzten Episoden noch eine Liebesbeziehung mit Seven of Nine (Jeri Ryan) einging, scheint für Beltran nicht viel zu ändern.

Beltran bereut seine Star Trek-Kritik nicht

Beltran steht rückblickend zu seinen scharfen Äußerungen. Er hätte seine Meinung freier teilen können als Kollegen, die mit ihrer Gage Familien zu versorgen hatten – über die Wirkung habe er sich keine großen Gedanken gemacht:

Ich weiß nicht, wie sich das ausgewirkt hat. Ich bin einfach ein ziemlich direkter Mensch und da ich einen Verstand habe, erkenne ich Probleme und spreche sie offen an. Ich glaube, vielen Schauspielern ging es genauso, aber bei mir war es so: 'Okay, feuert mich doch, wenn ihr wollt. Macht doch, dann gehe ich.' Das hat mir eine gewisse Freiheit verschafft.

Ob Beltrans Kritik an den späteren Voyager-Staffeln berechtigt ist, könnt ihr selbst nachempfinden: Alle Staffeln von Star Trek: Raumschiff Voyager findet ihr im Streaming-Abo bei Paramount+.