Star Trek-Wunsch geht doch noch halb in Erfüllung: Seven of Nine kehrt im Herbst als Captain der Enterprise-G zurück

Seit dem Ende von Star Trek: Picard wünschen sich Fans ein Spin-off mit Seven of Nine und ihrer Crew der neuen USS Enterprise. Dieser Wunsch wird jetzt mehr oder weniger erfüllt, aber in anderer Form.

Nachdem Star Trek: Picard eher gemischt aufgenommen wurde, endete die 3. Staffel unter der Schirmherrschaft von Showrunner Terry Matalas auf einem Kapitel voller Fanservice. Trekkies wollten doch plötzlich mehr, allerdings nicht unbedingt von Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), sondern eher weitere Abenteuer von Captain Seven of Nine (Jeri Ryan), die am Ende mit der neuen USS Enterprise-G ins All startet.

Und während der Traum von der Spin-off-Serie mit dem angedachten Titel Star Trek: Legacy wohl nicht mehr in Erfüllung geht, gibt es in diesem Jahr zumindest einen Trostpreis, der Captain Seven und ihre Crew in anderer Form zurückbringt.

Neuer Star Trek-Comic erzählt ab Herbst 2026 von Captain Seven of Nine und der Enterprise-G

Laut Bleeding Cool veröffentlicht IDW Publishing die Abenteuer von Captain Seven ab September dieses Jahres in Form eines neuen Star Trek-Comics. Angekündigt wurde eine mysteriöse Mission von Autor Christopher Cantwell und Zeichner Dennis Menheere, die die Enterprise-G erstmals über die Quadranten der Galaxis hinausführt.

Weiter heißt es in der Beschreibung von IDW : "Die Enterprise wagt sich in eine verborgene Region des Weltraums vor, in der die Zeit zerbricht, der Verstand zerfällt und eine unsichtbare Macht die Angst selbst manipuliert – und stellt dabei auf die Probe, ob die Ideale der Föderation von der Erforschung des Unbekannten ihre Rettung sind … oder der größte Fehler des Universums."



Trekkie-Fanliebling Seven of Nine hatte ihren ersten Auftritt in der 4. Staffel von Star Trek: Raumschiff Voyager, wo die ent-assimilierte Borg-Drohne zum festen Bestandteil der Crew von Captain Janeway (Kate Mulgrew) wurde.

Passend dazu erscheint im August dieses Jahres der ebenfalls von IDW veröffentlichte Comic Star Trek: Voyager - Homecoming* , der die Story 25 Jahre nach Abschluss der Serie fortführt. Erzählt wird darin, was aus der Crew der USS Voyager wurde, nachdem sie erfolgreich in den Alpha-Quadranten zurückgekehrt ist. Etwas, das die Serie uns ärgerlicherweise vorenthielt.

Mehr Star Trek-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Welche Star Trek-Filme und -Serien können in Zukunft erwartet werden?

Während sich Hinter den Kulissen Hollywoods gerade einiges tut und Paramount im Begriff ist, sich nach der Fusion mit Skydance auch noch Warner Bros. einzuverleiben, hängt die Zukunft verschiedener Franchises etwas in der Luft. Fest steht, dass es definitiv weitergehen wird mit Star Trek, nur mit was und unter wessen Kommando steht derzeit in den Sternen.

Was uns in jedem Fall noch erwartet, sind zwei abschließende Staffeln von Star Trek: Strange New Worlds und eine weitere Season von Star Trek: Starfleet Academy. Auch soll es im Kino mit dem Sci-Fi-Franchise weitergehen, wenn auch nicht mit der Kelvin-Zeitlinie. Falls ihr auf dem neusten Stand bleiben wollt, empfehlen wir euch unsere ständig aktualisierte Übersicht.

Die meisten Filme und Serien aus dem mittlerweile 60 Jahre auf dem Buckel habenden Star Trek-Universum, findet man mittlerweile bei Paramount+ im Stream.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

